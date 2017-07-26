Открытие Брокер: Новый пакет санкций не способен привести к панике на рынке

Две недели тому назад, 14 июля, Сенат Конгресса США утвердил законопроект, который вводит дополнительный пакет санкций против России (в США законодательная инициатива на федеральном уровне может исходить только от Конгресса). На этой неделе в поддержку законопроекта высказалась Палата представителей Конгресса США. Далее окончательный вариант закона передадут на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Скорее всего, у президента не хватит политического ресурса наложить на него вето.

На текущий момент, исходя из имеющейся информации, новый пакет санкций включает в себя дополнительный перечень подпадающих под действия ограничений 19 физических лиц РФ, ряда чиновников ЛНР/ДНР, нескольких банков и компаний (преимущественно небольших). В законопроекте говорится об ограничении срока кредитования российских банков до 14 дней (на данный момент срок составляет 90 дней). Вводится ограничение на сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора до 30 дней. Эти цифры на момент подписания закона могут быть несущественно изменены. Новый закон будет подвергать санкциям любую компанию, которая работает не только в сфере разработки, но и модернизации и поддержке связанных с Россией проектов в энергетическом секторе. Одним из наиболее значимых элементов станет необходимость президента получать разрешение Конгресса перед тем, как смягчать санкции против Москвы.

Как бы то ни было, пакет новых санкций пока несёт в себе скорее точечную угрозу отдельным секторам российской экономики – преимущественно энергетическому. По прогнозам, на фоне ужесточения санкций возможно локальное небольшое снижение котировок акций публичных компаний (в т.ч. с госучастием). Помимо этого, не исключён умеренный рост доходностей облигаций в пределах пары десятков базисных пунктов. Масштабного влияния на отечественный финансовый рынок в целом после утверждения законопроекта в последней инстанции не ожидается. В случае распродаж акций «нефтегазового ядра» индекс ММВБ может на короткое время просесть на 1-2%, а национальная валюта на фоне краткосрочного бегства инвесторов от рисков «в качество» может ослабнуть к доллару в пределах 1,5%. Наши среднесрочные прогнозы из-за ожидаемого введения новых санкций не меняются. В базовом сценарии (наиболее вероятный) полагаем, что курс доллара к рублю в декабре будет ниже 55.

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