Открытие Брокер: Цена на золото корректируется на фоне растущего доллара США Сегодня рынки золота, серебра и платины снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, цены на палладий подрастают в корреляции с американским фондовым рынком. Запасы в золотых ETF-фондах слегка понизились, а в платиновых фондах подросли, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объёмы торгов в платине значительно повысились. Курс юаня к доллару США слабел. Цены на золото вырастали до уровня 1259$ под влиянием слабеющего курса доллара США, после чего резко опустились к уровню 1250$. Компания Polymetal сообщила об ожидаемом росте добычи в 2017 г. до 1,4 млн унций металла при совокупных денежных затратах 600-650$/унция и полных затратах 775-825$/унция. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1249-1238$, уровни сопротивления – 1259-1280$. Цены на серебро вырастали до уровня 16,58$ в корреляции с рынком золота, после чего опустились к уровню 16,27$. Отношение золота к серебру составляет 76,14 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 56,97 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,22-16,10$, уровни сопротивления – 16,50-17,0$. Цены на платину вырастали к уровню 943$ в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню 927$. Спрэд между золотом и платиной составляет 329$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 77,5$/унция. В 1 полугодии 2017 г. резко выросли поставки платины из России в Китай, составив 6,138 тонн. При этом в аналогичный период поставки серебра снизились на 12,6% к 1 полугодию 2016 г., поставки палладия упали на 20%. Ближайшие уровни поддержки в платине – 915-900$, уровни сопротивления – 938-950$. Цены на палладий вчера опускались к уровню 838$, после чего восстановились к уровню 860$, от которого слегка снижаются. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 838-824$, уровни сопротивления – 859-871$. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте