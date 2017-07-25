ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Нет причин для радости

Вчера индекс ММВБ показал позитивную динамику, но особых причин для радости я не вижу – рост произошел за счет ослабления рубля, а наш аналитик по Западным рынкам в августе ждет снижение на рынке США. Если американский рынок снизится на 10%, то отечественный на 15% или 20%. На прошлой неделе индекс ММВБ не смог закрепится выше важного технического уровня 1960, пробитие которого открывало «быкам» дорогу в район 2020 и теперь страдаем. Почему индекс ММВБ не смог закрепится выше отметки 1960 тема отдельная – тут и окончание дивидендного периода и ожидание усиления санкций США и рекомендации аналитиков Goldman Sachs фиксировать прибыль и выходить из спекулятивных позиций по активам развивающихся рынков. Это причины, которые лежат на поверхности, но может быть были и другие...

В понедельник вышли обновления апрельского обзора МВФ по мировой экономике. Прогноз по росту мировой экономики МВФ оставил без изменений (3,5% на 2017 год и 3,6% на 2018 год), отметив улучшение в еврозоне, Китае и Японии. «Оздоровление мировой экономики, которое мы ожидали в апрельском прогнозе, проявляется всё более ощутимо. Теперь не остается сомнений в том, что рост мировой экономики набирает обороты», – сказал главный экономист МВФ Обсфельд.

На краткосрочную перспективу МВФ охарактеризовал риски для роста мировой экономики как «в основном сбалансированные», но на среднесрочную перспективу МВФ охарактеризовал риски как «смещенные в сторону снижения». Среди рисков для роста мировой экономики МВФ выделил «труднопредсказуемую регулятивную и бюджетную политику в США, переговоры по условиям выхода Великобритании из ЕС, а также геополитические риски». Также Обсфельд сообщил, что неспособность Дональда Трампа провести обещанные реформы налогообложения привели к ухудшению перспектив экономического роста в США. «В ближайшие два года экономический рост в США, скорее всего, будет оставаться выше долгосрочного прогноза. Но мы сократили наши прогнозы на 2017 и 2018 годы до 2,1%, потому что в краткосрочной перспективе вероятность того, что бюджетная политика в США будет экспансивной, понизилась по сравнению с нашими апрельскими ожиданиями», – сообщил Обсфельд.

МВФ выразил беспокойство касательно стран-экспортеров сырья, так как падение цен будет усугублять экономическое напряжение. МВФ отметил, что экономический рост этих стран находится ниже докризисных средних значений, и порекомендовал этим странам продолжать приспосабливаться к падению бюджетной выручки и диверсифицировать источники дохода бюджета.

Цены на нефть изменились незначительно. От встречи министров нефти нефтедобывающих стран из ОПЕК и вне картеля в Санкт-Петербурге мы не ждали сенсаций потому что для того чтобы нефтедобытчики начали активно действовать сначала должно произойти масштабное падение цен на нефть. А сейчас цены на нефть находятся в диапазоне 46,5 – 50 долларов за баррель. По словам Александра Новака, с начала года по настоящий момент договор о сокращении добычи помог убрать с рынка 350 млн баррелей нефти. США рассматривают возможность введения финансовых санкций против Венесуэлы, которые предусматривают приостановку долларовых платежей за венесуэльскую нефть. Это может существенно снизить объемы экспорта нефти страны (Венесуэла – член ОПЕК и участница договора о сокращении нефтедобычи).

Перед встречей министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что дальнейшее урезание квот на добычу обсуждаться не будет, тем не менее, по результатам встречи Нигерия дала согласие присоединиться к остальным членам ОПЕК по части сокращения объемов нефтедобычи, когда ее добыча дойдет до 1,8 млн б/д и будет стабильно держаться на этом уровне. Саудовская Аравия обязалась сократить объемы экспорта нефти и держать в следующем месяце объемы экспорта на уровне 6,6 млн б/д (с почти 7 млн б/д в начале прошлого месяца, на 1 млн меньше по сравнению с прошлым годом). Также страны ОПЕК объявили о намерении более тщательно следить за соблюдением квот в рамках договора о сокращении добычи.

Картель ожидает, что спрос на нефть «существенно вырастет» во втором полугодии по сравнению с первым, на фоне продолжения падения запасов. Однако страны ОПЕК ожидают, что в следующем году упадет спрос на их нефть, так как сланцевики США продолжают набирать вес на мировом рынке нефти, как сообщается в отчете ОПЕК, опубликованном ранее в этом месяце. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК запланирована на сентябрь.

В понедельник американские индексы S&P 500 (-0,11%) и Dow Jones Industrial Average (-0,31%) закрылись небольшим снижением. Индекс S&P 500 потянули вниз сектора телекоммуникаций и коммунальных услуг. На этой неделе состоится заседание ФРС США, а также ожидается выход большого количества корпоративных отчетов по прибыли за второй квартал и важной макроэкономической статистики. Во вторник и в среду пройдет заседание Комитета FOMC ФРС США. Повышения ставок на этом заседании не ожидается, но в заявлении по результатам заседания могут появиться некоторые изменения в риторике. Также в заявлении, скорее всего, будут представлены подробности касательно плана сворачивания программы монетарного стимулирования.

Вчерашний минимум по индексу ММВБ был зафиксирован на уровне 1 914,60, но исходя из технического анализа, более безопасными уровнями для покупки акций являются отметки 1900 и 1870 пунктов.

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