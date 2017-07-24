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mfd.ruАналитикаКомментарии24 июля 2017 г.Открытие Брокер: На ближайшем заседании ЦБ РФ в...
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17:12

Открытие Брокер: На ближайшем заседании ЦБ РФ воздержится от снижения ключевой ставки

На мой взгляд, на предстоящем 28 июля заседании ЦБ РФ возьмёт паузу в серии понижений ключевой ставки. Таким образом, монетарная политика регулятора на этот раз останется в целом без изменений.

Ключевым фактором, который вынудит Центробанк действовать более осторожно, станут значительно возросшие за последнее время инфляционные риски, которые нельзя полностью списать на сезонность. Так, из-за неожиданно бурного роста цен на плодоовощную продукцию и повышения тарифов в июне месячная инфляция ускорилась до 0,6% против майских 0,4%. При этом, в июле повышенное инфляционное давление сохранилось – с 1 по 17 число потребительская инфляция, по данным Росстата, составила 0,4%. Поскольку ускорение инфляции формируется вокруг продуктов питания и тарифов монополий, это закономерно ведёт к значительному ухудшению инфляционных ожиданий населения. Так, по июньским опросам «инФОМ» оценки инфляционного давления населением на следующие 12 месяцев подскочили до январских-февральских максимумов текущего года и, с учетом временного лага, нельзя исключать, что это только начало тенденции. Значимым фактором имеющим несколько меньший вес для ЦБ может выступить и наметившееся ослабление рубля к доллару США. Сейчас российская валюта находится вблизи экстремумов с начала года. Данное ослабление может стать драйвером роста инфляционных ожиданий, поскольку для домохозяйств понятия девальвации и инфляции по-прежнему во многом являются синонимами – особенно на фоне перспектив очередного ужесточения санкций и продолжающегося расширения геополитических рисков. Учитывая всё выше сказанное, отечественный регулятор с высокой вероятностью решит дополнительно «подстраховаться» от негативного для его репутации повышения ставки в будущем при недостижении таргета годовой инфляции к концу года в 4% и не будет смягчать кредитно-денежную политику слишком агрессивно.

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