Открытие Брокер: Рынок рискует завершить день ниже ключевого уровня поддержки

К 15:22 (мск) индекс ММВБ снижалась на 0,2% до 1921,27 п., а РТС падал на 1,48% до 1009,73 п. К середине дня российский рынок торговался вблизи значений на закрытии пятницы. Активность на рынке была средней. Новостной фон можно назвать негативным, особенно с учётом очередных заявлений из Вашингтона, где Белый дом согласовал свою позицию с законодателями по вопросу новых ограничений для РФ. Нефть в утренние часы снижалась до $47,67, что оказывало давление и на рубль, и на бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (-0,17%), «ЛУКОЙЛ» (-0,67%), «Роснефть» (-0,65%). Более стабильно себя вели бумаги металлургов, которые позитивно реагируют на слабость отечественной валюты: «Северсталь» (+0,98%), ГМК «Норникель» (+1,03%), НЛМК (+0,24%). «АЛРОСА» (+0,26%) сообщает о росте производства на 14% в I полугодии. Бумаги сотовых операторов весьма спокойно приняли новости о возможных штрафах Евросоюза, которые могут появиться в результате реализации «Закона Яровой»: МТС (+0,43%), «Мегафон» (+1,14%). Если же говорить о лидерах и аутсайдерах, то картина дня была следующей: «М.Видео» (+2,01%), «Кузбасская топливная компания» (+1,52%), «МРСК Центра» (+1,47%), а также «Башнефть» (-2,3%), «Газпром нефть» (-1,32%), ММК (-1,17%).

Рубль чувствительно реагировал как на новости по американским ограничениям, так и на движения в котировках нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2905 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,18%, недельная – до 9,21%, а месячная – до 9,22%. Стоит отметить, что в сырьевых валютах также нет единых настроений и, к примеру, NZD слабел против валюты США. Впрочем, ослабление рубля нельзя назвать критичным, особенно с учётом негативного фона. В предстоящие дни российские компании уплатят НДПИ, НДС, налог на прибыль, акцизы. Соответственно, спрос на отечественную валюту будет достаточно стабильным. К 15:22 (мск) USD/RUB – 59,937 (+0,97%), EUR/RUB – 69,82 (+0,87%).

На европейских площадках наблюдается привычная картина. Слабость демонстрируют секторы, которые ориентированы на экспорт, и могут столкнуться со снижением спроса из-за укрепляющегося евро: BMW (-1,72%), Daimler AG (-3,46%), Renault SA (-1,46%). В минусе торгуются нефтяные бумаги, которые теряют надежду на рост цен во II полугодии: Royal Dutch Shell (-0,4%), Tullow OIL (-0,87%). Предварительные индексы PMI в еврозоне немного ухудшились. Показатель активности в производстве снизился до 56,8 с 57,4 в июне, а в сфере услуг остался на уровне 55,4 пункта. Соответственно, сводный индикатор ослаб до 55,8 с 56,3. Наиболее существенное снижение показало производство в Германии, где сводный индикатор упал до 55,1 с 56,4 в июне. К 15:20 (мск) DAX – 12211,35 п. (-0,23%), CAC 40 – 5130,88 п. (+0,26%), FTSE 100 – 7390,89 п. (-0,83%).

Встреча OPEC+ в Санкт-Петербурге удивляет свободной трактовкой цифр. Ещё пару недель назад в лентах информационных агентств путешествовала новость о превышении добычи в Нигерии 2 млн бар. в сутки. Однако генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо сообщил, что Нигерия не планирует превышать свою квоту в размере 1,8 млн бар. до конца марта 2018 года. Ливия планирует повысить своё производство до 1,25 млн бар. к концу декабря текущего года, но это все ещё остаётся далёкой целью для страны, которая с трудом выбирается из гражданской войны. Между тем, министр энергетики РФ А. Новак говорил о том, что добыча в РФ сокращена на 303-305 тыс. бар. от октябрьского уровня, что превышает взятые обязательства. Министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что в августе экспорт будет ограничен на уровне 6,6 млн бар. в сутки, что почти на 1 млн бар. ниже показателя прошлого года. Он также отметил, что участники соглашения OPEC+ могут продлить его действие после марта 2018 года, если это потребуется, но Саудовская Аравия будет настаивать на полном соблюдении взятых на себя обязательств теми странами, которые их не выполняют. Источники сообщают, что вопрос дополнительного сокращения добычи не рассматривался. Заявления Аль-Фалиха помогли рынку найти поддержку, после чего котировки нефти вернулись в район $48,5 за баррель Brent. К 15:20 (мск) Brent – $48,42 (+0,75%), WTI – $46,06 (+0,63%), золото – $1257,1 (+0,18%), медь – $6027,46 (+0,42%), никель – $9625 (+1,1%).

Фьючерс на индекс доллара торговался без изменений на отметке 93,78. NZD слабел против доллара США на четверть процента, а AUD укреплялся на 0,4%. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,165 (-0,07%), GBP/USD – $1,303 (+0,32%), USD/JPY – 110,8 (-0,31%).

На вечер остаётся немного статистики по США. В 16:45 (мск) выйдут предварительные индексы PMI, а затем в 17:00 (мск) будет опубликована статистика продаж жилья на вторичном рынке. Перед стартом регулярной сессии в США фьючерс на S&P 500 торговался с незначительными отклонениями от уровня закрытия в пятницу. Российский рынок всё ещё рискует завершить день ниже отметки 1920 пунктов, что усилит вероятность дальнейшего снижения до более сильных поддержек. Однако слабеющий рубль мешает продавцам продавить индекс ММВБ. Уже во вторник рубль получит весьма серьёзную поддержку налогового периода, что должно стабилизировать его курс в районе 59,5-60,5 за доллар.

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