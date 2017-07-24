Альпари: Российский рубль в понедельник днем заметно слабеет в парах с иностранными валютами

Доллар США стоит к настоящему времени 59,90 руб. (+0,9%). Евро торгуется по 69,84 руб. (+0,9%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 25 июля, составляют 59,65 руб. за американскую валюту и 69,47 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 72 и 81 копейку соответственно.

Сегодня день, переполненный информацией. С одной стороны, на внутреннем рынке присутствует спрос на рубли, потому что завтра - крайний срок уплаты оставшейся части НДС, а также НДПИ и других налогов в этом отчетном периоде. С другой, - котировки нефти перешли к роста после непродолжительного спада. Черное золото уже дорожает на 0,7% за баррель Brent ($48,44). В Санкт-Петербурге в понедельник проходит встреча Комитета по мониторингу от ОПЕК+, который собрался, чтобы обсудить эффективность исполнения соглашения по снижению добычи черного золота и проговорить перспективы.

Сейчас уже известно, что Нигерия не стала «вставать в позу» и согласилась присоединиться к соглашению ОПЕК+ на общих условиях, но только после того, как увеличит свою добычу к целевым уровням. Напомню, что для Нигерии таргетом является отметка в 1,8 млн баррелей в сутки, по состоянию на конец июня страна добывала 1,75 млн баррелей. Важным моментом тут может стать факт, сможет ли Нигерия стабилизировать свою добычу около желаемой отметки - только при таких условиях она примкнет к соглашению.

На этой неделе Дональд Трамп и его администрация должны решить вопрос с ужесточением антироссийских санкций. Похоже, что для рубля основное значение имеет именно эта информация. Любое ухудшение отношений с Западом, что бы ни говорили наши власти, плохо для экономики и страны, так как ведет к искусственной изоляции. Реакции в рубле это отлично иллюстрируют. Ближайшая цель доллара - 60,15 руб., далее 60,65 руб.. Остановка будет где-то между этими отметками.

Анна Бодрова, старший аналитик

Другая аналитика