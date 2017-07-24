ГК Forex Club: Обзор мирового рынка зернобобовых 17–21 июля

По итогам недели с 17 по 21 июля, цены на зернобобовые культуры на мировых рынках показали смешанную динамику. Продолжила снижение пшеница, но кукуруза и соя продемонстрировали рост. Рынок отыгрывал прогнозы ежемесячного отчета WASDE и искал ценой баланс после резкого падения неделей ранее. В итоге, на Чикагской товарно-сырьевой бирже СМЕ сентябрьские контракты на пшеницу снизились на 2,2% с 510,75 до 499,25 USD/100буш, на кукурузу выросли на 4,5% с 376,25 до 393,25 USD/100буш, на сою поднялись на 2,1% с 1001,50 до 1022,25 USD/100буш.

Понедельник рынок открыл снижением, продолжая распродажи после публикации прогнозов урожая, потребления и переходящих складов зерна в отчете WASDE Министерства сельского хозяйства США. Напомним, что прогноз урожая по пшенице пересмотрен с понижением на 1,7млн до 737,8 млн.т, что при прогнозе потребления в 735, млн.т оставит переходящие остатки зерна на конец периода на исторически максимальном уровне 260,6 млн.т (+2,5млн.т к 2016/2017МК).

Данная статистика продолжила угнетать котировки пшеницы на протяжении большей части недели. И только публикация данных по ухудшению состоянию посевов в США и других странах сдержали дальнейшие распродажи. В частности, согласно мониторингу USDA, в хорошем и превосходном состоянии признано лишь 34% против 35% неделей ранее и 69% в прошлом году. В свою очередь, австралийские эксперты понизили прогноз производства пшеницы на уровне 19-21млн.т, что значительно ниже прогнозов государственного агентства ABARE (24,1млн.т) и прогноза USDA (23,5млн.т). Продолжительная засуха в Украине также продолжает подтачивать прогнозы урожайности культур. Наиболее плачевная ситуация в Киевской области, где выпало наименьшее количество осадков за последние 60 лет. В итоге урожайность в Украине ожидается на 15-20% ниже прошлогодних показателей. Еврокомиссия озвучила также неутешительный прогноз по урожаю Болгарии, а именно сокращение на 6,4% до 5,25млн.т. Погодный фактор выступает сильной угрозой бразильскому урожаю. В ведущем штате производителе пшеницы Парана морозная температура значительно повредила посевы пшеницы.

Настроения по кукурузе и сое были более позитивными уже с начала недели. Уже со вторника котировки фьючерсов этих агрокультур пошли в рост и лишь во пятницу прошел небольшой откат. Прогнозы USDA хотя и были достаточно неожиданными по кукурузе, но все же указали на повышение потребления и подтвердили снижение переходящих остатков на конец периода. В частности, прогноз урожая кукурузы был повышен до 1036,9млн.т, потребление также повышено, и составит в новом сезоне 1063,6млн.т. В результате ожидается снижение переходящих остатков на 26,7млн.т по сравнению с предыдущим годом до 200,8млн.т. Контрольным фактором для роста котировок стала погода, а именно ожидания новой волны высоких температур в кукурузном поясе Штатов, что опасно для нового урожая. В свою очередь мониторинг USDA показал, что доля посевов в состоянии хорошо и отлично снизилась с 65% до 64% неделей ранее.

Прогнозы Министерства сельского хозяйства по сое были больше нейтральными, поэтому, позитивные новости по импорту Китая, росту производства этанола и публикация слабых данных по состоянию посевов привела котировки бобов обратно к уровням, наблюдавшимся перед публикацией отчета WASDE. Напомним, что прогноз суммарного предложения сои на мировых рынках в 2017/2018МГ повышен на 2млн.т до 439,9млн.т., прогноз суммарного потребления составит 345,3млн.т, а переходящие остатки бобов на конец периода снизятся 1,2млн.т к 2016/2017МГ до 93,5млн.т. В свою очередь, мониторинг USDA, показал, что 61% против 62% неделей ранее посевов сои находятся в состоянии хорошо и отлично.

Достаточно сильным фактором для рынков были курсовые колебания, при которых доллар против корзины мировых валют снизился на минимальные уровни за последний год, а евро обновило двухлетние максимумы. В итоге, аграрии США получили дополнительное конкурентное преимущество, в то время как европейские и латинские производители наоборот испытывают проблемы. Кстати, статистика по экспорту за неделю 7-13 июля это подтвердила. Так, чистые продажи американской пшеницы за неделю к предыдущей неделе выросли на 87%, кукурузы на 63%, сои на 80%.

Позитивным фактором для рынка зернобобовых стал неожиданно сильный рост производства этанола, на 1,9% до максимальных за 9 месяцев уровней 1,026мб/д.

На следующей неделе рынок продолжит поиск ценового консенсуса, озираясь на погодные факторы и состояние посевов. Поступающие данные по пшенице свидетельствуют, что USDA мог учесть не весь негатив, поэтому пшеница может показать рост котировок. Кукуруза и соя будут реагировать на ситуацию с погодой в США и Бразилии. Высокие температуры в Черноморском регионе усиливают негативные ожидания для урожая. Из важной статистики выделим: в понедельник вечером ожидаем традиционные данные мониторинга состояния сельхозкультур. 26 июля – решение по процентной ставке ФРС США и влияние на курсовые колебания. В четверг традиционные данные по американскому экспорту.

Для сентябрьских фьючерсов мы сохраняем торговый коридор на будущую неделю для пшеницы на уровне 490-530 USD/100буш, для кукурузы прогноз также немного повышен до 370-390 долларов за 100 бушелей, для сои до 970-1040 USD/100буш.

На рынках СНГ

По данным Bloomberg, спотовые цены российской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Novorossiysk) выросли с $194,0 до $195,0. Цены украинской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Black Sea) откатились до $195,00 (-$0,5), цены казахской пшеницы (Milling Wheat 12.5% FOB Aktau) не изменились, оставшись на уровне $181,5.

По данным Bloomberg, спотовые цены российской кукурузы (FOB Novorossiysk) составляют $174,0 (+$4), цены украинской кукурузы (FOB Black Sea) выросли до $173.

Андрей Шевчишин, старший аналитик

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