ГК Forex Club: Нефть и санкции мешают рублю и ММВБ

Новую неделю российские индексы начали снижением. ММБВ падает на 0,52%. РТС теряет 0,8%. В лидерах роста Детский мир (2,3%) на фоне позитивной отчетности, М.Видео (1,17%) и группа ЛСР (1,08%).

Наиболее сильное падение демонстрируют Аэрофлот (-2,4%), Сбербанк (-2%) и НМТП (-1,78%).

Российский бенчмарк остается под давлением темы санкций. Еще в конце прошлой недели стало известно, что Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях. Рассмотрение законопроекта запланировано на 25 июля. И до этого момента российские индексы будут оставаться под давлением. Второй фактор – это цены на нефть. Brent в пятницу не порадовала. Котировки так и не смогли пройти уровень 50,00, что привело к мощной коррекции. Сегодня утром они предпринимают попытки восстановиться. Но пока не слишком успешные. Шанс на восстановление ММВБ появится в случае, если нефть сегодня возобновит рост.

Динамику нефти сегодня обусловят итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Напомню, что представители картеля хотят урезонить Ливию и Нигерию, которые активно наращивают добычу. Кроме того, генеральный секретарь ОПЕК заявил о возможности ускорения процесса восстановления баланса на мировом рынке во втором полугодии 2017. Brent может попытаться вернуться в район уровня 50,00.

Рубль также оказался под давлением. Пара USD/RUB поднялась к отметке 59,60. Антироссийские санкции и пятничное падение цен на нефть оказывают давление на валюту. Кроме того, как фактор поддержки ослабевает и налоговый период. Довольно крупные платежи ожидаются уже во вторник. А это значит, что большинство компаний-экспортеров уже запаслись рублями. Плюс рынок не исключает, что в конце недели Банк России продемонстрирует достаточно мягкую риторику по итогам заседания, даже если и не пойдет на снижение ставки в июле. И это тоже будет оказывать давление на рубль. На текущий момент актуальным остается диапазон 58,60 – 60,00. Но, если цены на нефть возобновят падение, отметка 60,00 может быть пробита и следующая цель будет на уровне 60,90.

Ирина Рогова, аналитик

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