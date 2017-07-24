ФГ "Калита-Финанс": Скандал вокруг Трампа добил доллар.

Форекс

EUR/USD у верхней границы двухгодичного диапазона в районе 1.16 – 1.17. Индекс доллара пробил вниз 94.3 – 0.618 от всего ралли с низов 2014-го до максимумов конца прошлого – начала этого года. Наметившаяся было коррекция в паре EUR/USD была прервана на прошлой неделе комментариями главы ЕЦБ Марио Драги, в которых, на первый взгляд, не было ничего ястребиного. Он всего лишь заикнулся, что европейский регулятор собирается этой осенью рассмотреть вопрос о целесообразности сворачивания QE, причем отметил, что если его продолжение будет признано необходимым, оно продолжится столько, сколько потребуется.

К подобной силе евро можно относится и как к фундаментально обоснованному явлению, – действительно, фундаментальные риски еще весной сместились из Европы в Вашингтон, и как к явлению, обусловленном технической близостью границы двухгодичного диапазона, которую грех было не проверить после пробоя вверх 1.155. Однако сила евро – не только в Европе, в которой после победы Макрона окончательно улеглись политические риски, но и в слабости доллара. Из Вашингтона поступили сведения, что расследование связей окружения Трампа с Россией ширится, а сам Трамп дал адвокатам задание изучить свои возможности использовать в связи с этим расследованием президентского права помилования. Введение ранее Трампом новых санкций против России и согласие с новым пакетом санкций, предложенных на прошлой неделе Конгрессом, пока не остужает антироссийскую паранойю в Вашингтоне, и это давит как на доллар, так и на рубль, который чувствует себя еще хуже.

В парах с другими валютами доллар также существенно сдал позиции. В частности, USD/JPY опустилась ниже 111.3 – район 50% от апрельских минимумов до недавних максимумов. USD/CHF тестирует низы 2016-го. Из основных валют лишь в паре с британским фунтом прошлая неделя оказалась для доллара выигрышной. Мы предупреждали ранее, что остаемся быками по этой паре, однако дальнейшие подъем столкнется с трудностями из-за испортившейся британской статистики, ставящей под сомнения возможности Банка Англии ужесточать денежную политику в текущей политической ситуации.

Мы отмечаем экстремальную перекупленность EUR/USD по ряду индикаторов на дневном и недельном таймфрейме, которую воспринимаем, как сигнал к возможной коррекции после попытки выйти вверх из двухгодичного диапазона. Пробой вверх 1.17 вероятен, но если он случиться на этой неделе, мы не ждем, что пара закрепится выше этого уровня. Однако мы не можем не отметить силу евро в контексте высказываний главы ЕЦБ, и сохраняем среднесрочные бычьи ожидания. Как и раньше мы лишь советуем быкам проявлять осмотрительность. Непрерывное ралли зашло слишком далеко.

Реализацию давно назревшей коррекции мы предлагаем пробовать ловить не в EUR/USD, а в USD/JPY. Также, ставку на силу евро мы предлагаем по-прежнему держать в паре EUR/JPY, где после консолидации около 130 возможно движение в направлении 134.5. В паре с фунтом евро достигло диапазона сопротивления, характерного для прошлой осени, и в EUR/GBP возможна некоторая коррекция.

В целом мы считаем доллар ощутимо перепроданным, и тактическую ставку на его дальнейшее падение – неоправданной в краткосрочной перспективе.

Несмотря на сохранение подавленного настроения участников нефтяного рынка, котировки нефти на прошлое недели стабилизировались. Снова помогла негативная динамика по запасам, а также то, что данные по росту числа буровых вышли невпечатляющими. Пока что попытки роста на новостях выглядят слабыми, игроки сомневаются в решимости ОПЕК+ продлевать соглашение в будущем. В понедельник встреча ОПЕК+ может придать импульс как вниз, так и вверх. Слабость нефти, впрочем, не помешало ни AUD, ни CAD развить успех на прошлой неделе на фоне слабости доллара.

Доллар/рубль

Российская валюта металась под действием противоречивых факторов: с одной стороны, слабый доллар и снижение долларовой доходности оказывали рублю поддержку, с другой стороны слабая нефть и перспектива ужесточения санкций оказывали давление. Поддержку рублю оказывает также то, что по данным чикагской биржи хедж-фонды нарастили ставку на его падение до уровней, характерных для паники декабря 2014-го, притом, что никакой паники сегодня нет и в помине. Падать с таким навесом шортов рублю очень тяжело. По итогам недели рубль, все-таки, ослаб, хотя краткосрочное техническое укрепление было бы логичным. Приходится констатировать, что потенциал укрепления от недавних максимумов выше 60 оказался меньше, чем мы думали. Хотя весомая вероятность новых попыток укрепления еще остается, и рубль на этой неделе будет поддержан налоговыми выплатами, делать ставку на позитивную динамику российской валюты не стоит. Если таковая будет наблюдаться, рекомендуем выкупать даже небольшие просадки в USD/RUB. Ожидаем USD/RUB в диапазоне 58.85 – 60.30.

Фондовый рынок

На слабом долларе американский рынок продолжает ралли, индекс S&P-500 обновил исторический максимум. Индекс РТС под давлением слабеющего рубля несколько просел, но все еще сохраняет небольшой потенциал роста. Мы по-прежнему рекомендуем продавать индекс при росте в район 1060. В пользу негативной динамики акций то, что Банк России, вероятно, возьмёт паузу в смягчении денежно-кредитной политики на фоне последних негативных данных по инфляции, и возобновившийся в последние месяцы отток капитала из России. В среднесрочной перспективе рубль выглядит слабым, и это не идет на пользу фондовому рынку.

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