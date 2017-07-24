Открытие Брокер: Цены на нефть укреплялись в преддверии заседания ОПЕК

Мировые цены на нефть в прошедший период подрастали в результате ограниченных поставок в июне 2017 г., что отразилось в небольшом дефиците по июльскому отчёту Минэнерго США. Тем не менее выросшие объемы добычи из стран ОПЕК компенсировали некоторое снижение добычи в США и оказали на цены слегка негативное воздействие.

В свою очередь, резко ослабевший курс доллара США оказывает значительную поддержку ценам всего товарного комплекса, в том числе ценам на нефть. В результате цены на сорт WTI восстанавливались до уровня 47,73$, а на сорт BRENT – до уровня 50,19$. Спрэд между сортами нефти по состоянию на 20 июля 2017 г. составлял 2,5$, отношение спрэда к цене сорта WTI составляет 5,4%.

В понедельник 24 июля 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится встреча ОПЕК+, на которой будут обсуждаться результаты пакта об ограничении добычи.

В июне соблюдение пакта снизилось и среди членов ОПЕК составило 92%. Добычу в июне увеличили Иран, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Ангола, Саудовская Аравия. Общая добыча в странах ОПЕК в июне выросла на 0,8% к маю 2017 г. и составила 32,715 млн бар. в сутки.

Рост добычи у не принимающих участие в пакте государств начали активно обсуждать. Однако Саудовская Аравия предложила самостоятельно снизить добычу еще на 1 млн бар. в сутки, что было предварительно поддержано остальными участниками. При этом выход из пакта некоторых государств обсуждается в рамках того, что его сложно организовать и процесс займет много месяцев.

Несмотря на спорность соблюдения пакта, он всё же приносит результат: по данным Минэнерго РФ за 6 месяцев из запасов уходило около 1,7 млн бар. нефти в сутки. По оценкам, запасы в странах ОЭСР к концу марта 2018 г. вернутся к уровню среднего пятилетнего значения. По данным МЭА, на конец мая 2017 г. запасы в ОЭРС снизились до 266 млн бар. против 345 млн бар в апреле 2017 г.

Запасы нефти в Саудовской Аравии постепенно снижаются за счёт роста внутреннего потребления и сокращения добычи. Экспорт нефти из страны в мае 2017 г., по данным JODI, снизился до 6,924 млн бар. в сутки, запасы составили 258,8 млн бар. В августе Саудовская Аравия намерена сократить экспортные поставки клиентам на 600 тыс. бар. в сутки для балансировки внутреннего рынка, потребление нефти на котором сезонно растет.

Экспорт нефти в августе оценивается на уровне 6,6 млн бар. в сутки. Поставки нефти в Азию по предварительным данным снизятся на 200 тыс. бар. в сутки, в Европу – на 70 тыс. бар. в сутки, в США – на 200 тыс. бар. в сутки.

Запасы сырой нефти в США снижаются на фоне падения объемов импорта и роста внутренней переработки. Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 14 июля 2017 г. снизились на 10,2% и составили 2003,6 млн. бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю упали на 4,7% к аналогичной дате прошлого года, запасы бензина снизились на 4,4%, запасы дистиллятов снизились на 2,1%.

На долю США приходится более 40% коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов, находящихся в ОЭСР, поэтому статистика запасов в США получают непропорциональное внимание от участников рынка и влияние на мировые цены на нефть.

По состоянию на 14 июля 2017 г., запасы нефти в Cushing составляли 57,5 млн бар. против 57,6 млн бар. на позапрошлой неделе и 64,1 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве не изменялись и составили 678,9 млн бар.

На этом фоне прошла весьма странная новость о том, что китайская компания PetroChina на прошедшей неделе получила партию сырой нефти в 550 тыс. бар. из стратегических запасов нефти в США. Объяснение подобных поставок звучало в духе диверсификации закупок, в том числе закупок нефти из Северной и Южной Америки, а также может быть связано с дефицитом тяжёлых сортов нефти. Таким образом, в мире продолжается тренд по монетизации запасов нефти, чем бы это ни объяснялось.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 14 июля 2017 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 2 единицы и составило 765 единиц против 408 единиц на эту же дату 2016 г.

По июльским данным Минэнерго США, добыча нефти в стране в июне снизилась на 0,2% к маю и составила 9,22 млн бар. в сутки. Падение добычи было обусловлено началом сезона штормов в Атлантике и упавшими ценами на нефть, оказавшими негативное влияние на бурение, а также ростом расходов, повышающим себестоимость разработок.

Тем не менее Минэнерго США ожидает роста добычи сланцевой нефти в августе 2017 г. до 5,585 млн бар. в сутки. При этом агентство снизило оценку общих темпов роста добычи – в 2018 г. добыча оценивается на уровне 9,9 млн бар. в сутки, в 2017 г. – на уровне 9,3 млн бар. в сутки.

По предварительным таможенным данным GAC, импорт нефти в Китай в июне 2017 г. составил 36,11 млн тонн, что на 2,9% ниже, чем в мае 2017 г. и на 17,9% выше, чем в июне 2016 г. Импорт нефти в 1 полугодии 2017 г. вырос на 13,8% к аналогичному периоду 2016 г. и составил 212,34 млн тонн.

При этом, по предварительной оценке Reuters, импорт нефти в Китай в июле может сократиться до 29,94 млн тонн. Стратегические запасы нефти в стране, по оценке агентства, составляют 287,556 млн бар., что покрывает 47% целевого объема.

Внутренняя переработка нефти в Китае, по данным Национального бюро статистики, в июне 2017 г. выросла на 2,3% в годовом выражении до 11,21 млн бар. в сутки или 46,08 млн тонн. Производство дизеля в первом полугодии 2017 г. выросло на 2,6% к аналогичному периоду 2016 г., производство бензина выросло на 2,1%.

Экспорт нефтепродуктов из страны в июне 2017 г. снизился на 0,5% в годовом выражении, а за 6 месяцев 2017 г. вырос на 10,2% к аналогичному периоду 2016 г. и составил 23,66 млн тонн.

По данным METI, импорт нефти в Японию в июне 2017 г. снизился на 12,5% в годовом выражении и составил 2,75 млн бар. в сутки.

Другая аналитика