ГК Forex Club: FOMC вернет спрос на доллар, но на время

USD/JPY скатилась к месячному минимуму в районе 110,76. И это учитывая, что Банк Японии сделал все, чтобы остановить рост иены.

На прошлой неделе японский центробанк подтвердил свою готовность и дальше стимулировать экономику низкими ставками и программой количественного смягчения до тех пор, пока не будет достигнут 2%-ный целевой уровень инфляции.

В то же время, на этой неделе мы получим протокол прошлого заседания ФРС США. Рынок расстроен чередой слабоватых американских отчетов, которые ставят под вопрос необходимость повышения ставки до конца года. Скорее всего, публикуемый протокол может на время рассеять сомнения по поводу решимости центробанка США.

А если так, не исключен разворот по паре, который может спровоцировать волну фиксации прибыли по уже имеющимся коротким позициям. Ближайшими целями по USD/JPY может стать 111,70 и далее отметка 112,40.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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