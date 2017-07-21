Банк "Глобэкс": инвесторы предпочтут выйти в кэш или валюту «Индекс ММВБ откроется несущественной коррекцией вниз на фоне резкого укрепления доллара против рубля из-за опасения инвесторов о введении новых санкций против России. Однако, по нашему мнению, в понедельник при позитивных итогах встречи Комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ российский рынок будет торговаться больше в зеленой зоне, чем в красной. Возможно, ближе к закрытию торгов понедельника инвесторы предпочтут выйти в кэш перед голосованием Сената США по законопроекту о новых санкциях во вторник, 25 июля. Теперь когда Сенат и Палата представителей согласовали новый законопроект, после голосования будет сформирован билль, который поступит Президенту США на подпись. Мы полагаем, что при поступающих заявлениях о поддержке Белым домом новых санкций, они могут быть отложены. Президент США не подпишет закон, чтобы не ограничивать свои полномочия в принятии политических решений. Вместе с тем, Евросоюз озаботился влиянием новых санкций против России на экономику Евросоюза в целом. На этом фоне доллар укрепится к рублю, фондовый рынок скорректируется вниз, доходности ОФЗ подрастут. При позитивных итогах встречи по сделке ОПЕК+ российский рынок попытается подрасти, и в этой точке инвесторы будут продавать, поэтому рекомендуем инвесторам выйти в кэш или валюту». Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте