Открытие Брокер: Предстоящие на неделе заседания ФРС и ЦБ РФ способны изменить ситуацию на рынке

Немного итогов предыдущей торговой недели. Индекс ММВБ упал с 1960,69 п. до 1925,13 п., а РТС снизился с 1044,27 п. до 1024,89 П. Валютная пара EUR/USD подросла с $1,1469 до $1,1664, USD/RUB поднялась с 58,9 до 59,36, а EUR/RUB – с 67,75 до 69,22. Нефть Brent подешевела за неделю с $48,91 до $48,06 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2459,27 п. до 2472,54 п.

На предстоящей неделе большая часть внимания инвесторов будет обращена на корпоративные отчёты. Однако, учитывая возможные изменения в политике центральных банков, статистика также становится чрезвычайно важной. Пока инфляция в США и еврозоне несколько замедлилась. Если ухудшение будет наблюдаться и в макроэкономической статистике, то у ФРС вновь не будет оснований для ужесточения, да и у ЕЦБ появятся дополнительные козыри, чтобы сохранить всё без изменений.

В первый день недели будет возможность познакомиться с предварительными значениями индексов PMI от Японии до США. Естественно, что всё внимание будет обращено на европейские показатели. Президент ЕЦБ Марио Драги вполне однозначно говорил об улучшениях в экономике зоны единой валюты. Соответственно, если положительные тенденции сохраняться, то евро вновь может предпринять атаку на доллар. Американский календарь также предложит статистику продаж жилья на вторичном рынке. В России ФСК ЕЭС закроет реестр на участие в ВОСА. Операционные результаты за II квартал опубликуют «Детский мир» и «АЛРОСА».

Во вторник стоит обратить внимание на индексы текущих условий и деловых ожиданий в Германии и делового климата. В этот день будут опубликованы американские индексы цен на жилье от S&P/Case-Shiller, а позднее вечером выйдут данные по индексу потребительской уверенности от Conference Board. В России Polymetal опубликует производственные результаты за II квартал.

Среда начнётся с данных по торговому балансу Новой Зеландии. Кроме того, австралийский доллар может показать повышенную активность на фоне выхода статистики по инфляции. Великобритания в этот день поделится оценкой ВВП за II квартал. Затем можно будет оценить динамику продаж нового жилья в США. Однако самое важное событие случится в 21:00 (мск), когда Комитет по операциям на открытом рынке выпустит итоговое заявление. Изменений в денежной политике не ожидается, но будет весьма полезно оценить прогнозные настроения представителей ФРС. Вполне возможно, что ожидаемая траектория изменения ставки станет ещё более пологой. В России в этот день выйдет статистика по недельной инфляции. Кроме того, «НОВАТЭК» отчитается по МСФО за II квартал, а «Распадская» предоставит операционные результаты за II квартал.

Статистика четверга будет разнообразной, но не столь значимой. В еврозоне опубликуют данные по розничным продажам. Впрочем, к вечеру вновь польётся поток американских цифр: первичные обращения за пособием по безработице, заказы на товары длительного пользования и торговый баланс. В России «ЭНЕЛ Россия» и НЛМК опубликуют отчётность по МСФО за I полугодие и II квартал, ТГК-1 отчитается по РСБУ за аналогичный период. Группа «Черкизово» предоставит операционные результаты за II квартал.

В последний торговый день недели календарь начнётся с Японии, где выйдут данные по розничным продажам, безработице, расходам домохозяйств и, самое главное, по инфляции. Австралия опубликует индексы цен производителей. Затем уже наступит время Европы, где Франция поделится предварительным ВВП за II квартал, а также оценкой инфляции. Аналогичный набор цифр выйдет и по Испании. В самой еврозоне опубликуют индексы доверия потребителей, делового климата и экономических ожиданий. К вечеру появится предварительный отчёт по инфляции в ФРГ. На американском отрезке торгов мы узнаем предварительную оценку ВВП США, а также индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Под занавес недели выступит глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. Российский ЦБ в этот день проведёт совет директоров, на котором должен отреагировать на ускорение инфляции в июне. В целом основные ожидания на рынке говорят о том, что ЦБ РФ не изменит ставку, то есть возьмёт паузу, поскольку в июне рост цен ускорился до 4,4% против 4,1% в мае. Впрочем, и в июле накопленная инфляция не позволяет рассчитывать на снижение темпов инфляции. Кроме того, Yandex отчитается по US GAAP за II квартал, а «Окей» поделиться операционными результатами за II квартал.

Азиатские торги в начале недели проходили неуверенно. Японские акции испытывали давление со стороны иены, которая укрепилась до 110,98 за доллар. Продолжил укрепляться и евро. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,24%. Китайский рынок, в отличие от прочих азиатских коллег, демонстрировал позитивную динамику. Юань в большей степени следует за долларом, а это означает, что укрепление евро делает китайский экспорт в этот регион более конкурентоспособным. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3256,68 п. (+0,58%), Nikkei 225 – 19983,35 п. (-0,58%).

Рынок нефти стабилизировался в понедельник. Между тем, в пятницу котировки заметно снизились на фоне косвенных данных о росте добычи в OPEC. Petro-Logistics ожидает, что в июле добыча в OPEC превысит 33 млн бар. (увеличится на 145 тыс. бар.), во многом за счёт увеличения производства в Саудовской Аравии, ОАЭ и Нигерии. В США число активных буровых, согласно отчёту Baker Hughes, сократилось за прошлую неделю на 1 штуку до 764 единиц. Кроме того, нефть могут поддержать искусственные меры. В США рассматривают возможность наложения санкций на Венесуэлу, чтобы ограничить возможность платежей в долларах за нефть из латиноамериканской страны. И немного о золоте. Слабость доллара все же сказалась на жёлтом металле, который подорожал на прошлой неделе. Однако долгосрочные инвесторы пока не торопятся вкладывать деньги в металл, который явно проигрывает в условиях возможного роста ставок в мире. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 828,84 до 813,76 тонн.

К 9:00 (мск) Brent – $48,12 (+0,12%), WTI – $45,79 (+0,04%), золото – $1254,5 (-0,03%), медь – $6017,54 (+0,26%), никель – $9635 (+1,21%), палладий – $842,6 (-0,21%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,73. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,167 (+0,12%), GBP/USD – $1,302 (+0,18%), USD/JPY – 111,07 (-0,07%).

Российский рынок находился под давлением на прошлой неделе. Этому способствовала слабая нефть и ряд событий, которые не помогают рынку. Закон об ограничении доступа к информации для миноритарных акционеров, скандалы с поставками оборудования, подпадающего под ограничения, и другие неприятности мешали рынку. Рубль завершил неделю с потерями, что стало следствием слабых цен на нефть, а также решения объединить резервный фонд и ФНБ и перейти к другому бюджетному правилу. На предстоящей неделе у российского рынка могут быть сложные времена, поскольку внешний фон уже не будет поддерживающим, разве только на совещании министров OPEC и прочих участников соглашения по ограничению добычи прозвучат сильные заявления. В остальном, всё внимание рынка будет на заседаниях ФРС и ЦБ РФ. Решений от регуляторов не ждут, но итоговые заявления и прогнозы изучат до дыр. Риском для российского рынка является падение по индексу ММВБ ниже 1920 пунктов, что отменяет сценарий повышения до 2000 пунктов.

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