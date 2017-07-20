Банк "Глобэкс": риторика Главы ЕЦБ будет в центре внимания инвесторов Индекс ММВБ откроется ростом на фоне роста азиатских фондовых индексов. В первой половине дня рубль будет торговаться стабильно благодаря вчерашнему росту котировок нефти на 2,1% до $49,6 за барр. из-за снижения запасов сырой нефти в США на 4,7 млн барр. на прошлой неделе. При этом продолжает постепенно увеличиваться добыча, так, в этот раз на 32 тыс. барр. до 9,42 млн б/с, что является негативным фактором поскольку сохраняется мировой избыток предложения. В краткосрочном периоде картина складывается позитивная и это переходит в подъем российского фондового рынка. Сегодня основное внимание инвесторы сосредоточат на заявление Главы ЕЦБ касательно планов по сворачиванию программы выкупа активов с рынка. Однако мы полагаем, что никакой конкретики не прозвучит, поскольку инфляция остается ниже целевых значений, нет устойчивого роста. Более четкий сигнал рынки получат на конференции в Джексон Холл 24-26 августа в преддверии заседания ЕЦБ 7 сентября, поэтому во второй половине дня стоит обратить внимание на динамику пары евро/доллар, которая окажет давление на рубль. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте