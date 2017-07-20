ГК Forex Club: Рубль и дальше будет расти

Рубль в среду все же закрыл торги ниже отметки 59,00 и коснулся минимума 58,86. Причем это произошло даже на фоне восстановившегося спроса на доллар США.

Как мы и отмечали, основной толчок пара получила со стороны цен на нефть. Опубликованный отчет Минэнерго США подтвердил внушительное сокращение объемов запасов в подземных хранилищах за прошедшую неделю: -4,727 млн против прогноза -3,5 млн баррелей.

Более того, что еще важнее, сокращение объемов бензина в три раза превысило ожидания (-4,445 млн против -1,3 млн). Это помогло Brent приблизиться к отметке 50 долл./барр., правда, коснуться ее актив так и не смог.

В целом, фундаментальный фон пока остается позитивным для российской валюты, пока продолжается период налоговых и дивидендных выплат. При новой волне распродаж доллара США, USD/RUB может ускорить падение с ближайшей целью на отметке 58,30.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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