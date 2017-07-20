ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Рост цен нефти после выхода данных о новом сильном снижении запасов в США

Цены нефти и нефтепродуктов за прошедший день существенно подросли, приблизившись к максимальным отметкам нынешнего лета. Цены нефти отреагировали ростом на вышедшие данные Минэнерго США о новом существенном снижении запасов.

EIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 14 июля 2017 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,727 mb (до 490,623 с 495,35 неделей ранее). Таким образом, тренд на снижение запасов продолжился. На этот раз оценки Американского института нефти (API) за прошедшую неделю по запасам нефти оказались ошибочными даже по знаку (API вещал о росте запасов на 1,628 mb, до 497 mb — Акелла промахнулся). А вот аналитики агентства Bloomberg, прогнозировавшие снижение на 3,6 mb, оказались более прозорливыми. Но не только опрошенные аналитики могут порадоваться, но и ОПЕК+ поскольку запасы нефти в США снизились до уровней годичной давности.

Снижение запасов нефти в США происходило даже несмотря на подрастание на 0,634 mb/d нетто импорта нефти и нефтепродуктов (вот что делает животворящий пик автомобильного сезона!). Strategic Petroleum Reserve на этот раз остались неизменными после сильного снижения в предыдущую неделю. Кроме сильного снижения коммерческих запасов нужно отметить довольно внушительное (на 4,4mb) снижение запасов моторного топлива. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов похудели на 10,2 mb. В результате их кривая все увереннее «подныривает» под кривую прошлого года. Так, может быть, не пропадают старания ОПЕК+ о заморозке добычи? Запасы снижаются, даже несмотря на продолжающийся рост добычи нефти в самих США. (Напомним, что ОПЕК отрапортовали о снижении в первом полугодии мировых запасов нефти на 100 mb.)

Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 14 июля, выросли еще на 32 тыс. баррелей в сутки (до 9,429 с 9,397 mb/d неделей ранее). Тренд на рост добычи продолжился и текущая добыча уже на 1mb/d выше минимальных отметок годичной давности и лишь на 0,181 mb/d (1,9%) ниже максимумов лета 2015 года. Ай да, Сланец! Ай да сукин сын! (Да простит нас АС).

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