Открытие Брокер: В четверг дивидендные отсечки не будут влиять на рынок

По итогам торгов 19 июля, индекс ММВБ – 1951,89 (+0,21%), а РТС – 1043,13 (+0,45%). Без учёта бумаг, по которым прошли дивидендные отсечки, рынок демонстрировал склонность к росту. К вечеру нефть преодолела отметку $49 за баррель Brent и отправилась к круглой цифре в $50, что окончательно подавило сопротивление продавцов. Без дивидендов торговались бумаги: «АЛРОСА» (-6,94%), «Газпром» (-3,52%). Акции ЛСР (-3,83%) проседали на отчёте по операционной деятельности, который показал снижение продаж на 32%. В лидерах дня оказались: «Татнефть» (+3,97%), «Северсталь» (+2,83%), Московская биржа (+2,59%), «Соллерс» (+2,42%), «РусАл» РДР (+2,39%). Министр промышленности Денис Мантуров рассказал на заседании кабмина о запуске пяти программ автокредитования, что весьма позитивно для российских автопроизводителей. Сильно смотрелся финансовый сектор, включая бумаги Сбербанка (+1,63%), которые находятся в проценте от «бычьего» рынка. В целом, бумаги нефтяников и металлургов реагировали на рост сырьевых контрактов, игнорируя небольшое укрепление рубля. Бумаги «Аэрофлота» (+1,92%), фактически, закрыли дивидендный разрыв. Привилегированные бумаги «Транснефти» (-0,4%) торговались без дивидендов, но просадка была незначительной на фоне роста прибыли по РСБУ в I полугодии в 2,8 раза, а также разговоров о возможном дроблении акций. Российские бумаги демонстрируют весьма сильные попытки закрыть дивидендный разрыв после отсечек, что сохраняет вероятность роста до 2000 пунктов по ММВБ. Негативным сценарий станет лишь тогда, когда будет закрыт день и неделя ниже 1920 пунктов.

Рубль укреплялся в среду, как на сильной нефти, так и на фоне высокого спроса на ОФЗ. Снижение вероятности агрессивного повышения ставки ФРС, замедление инфляции в еврозоне, да и в Великобритании, также создают более позитивный фон для восстановления игры “Carry Trade”. Минфин провёл два аукциона «ОФЗ-ПД 26220» в объёме 23,779 млрд с погашением 7 декабря 2022 года и ОФЗ-ПД выпуска 26221 с погашением 23 марта 2033 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос на первом из них составил 58,68 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,99%, а на втором спрос составил 19,384 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,08%.

Соответственно, риски сокращения разрыва доходности за счёт ставок в долларе и евро снизились и инвесторы вновь начали возвращаться в высокодоходный рубль. И, наконец, нефть вблизи $50 также не стимулирует продажи рубля. К вечеру среды доллар слабел на 0,3% до 59 рублей, а евро – на 0,69% до 67,92 рублей.

Поток корпоративной отчётности в США постепенно набирает силу. Однако начать стоит с того, что накануне вышла статистика по новым строительствам. Число новых разрешений на строительство в США выросло в июне до 1,254 млн штук, или на 7,4%, при ожиданиях – 1,2 млн штук и предыдущем значении 1,168 млн штук. Число новых строительств увеличилось до 1,215 тыс. штук, или на 8,3%, с 1,122 штук в мае. На корпоративном направлении Morgan Stanley (+3,28%) задал тон дня своим сильным отчётом, а вот IBM (-4,2%) в очередной раз пообещала светлое будущее, а пока предоставила очередной слабый отчёт. В остальном, рост показали все 11 основных секторов SUP-500. Однако главный прирост обеспечили энергетики и базовые материалы: Transocean (+6,47%), ConocoPhillips (+1,35%), Chevron Corp. (+0,71%). Рост в IT-секторе также обеспечил очередные рекорды NASDAQ: AMD (+0,52%), Microsoft (+0,76%), Apple (+0,63%). Впрочем, стоит обратить внимание, что индекс NASDAQ растёт уже девять сессий подряд. Американские производители стали отреагировали ростом котировок на безрезультатный старт переговоров по сокращению дисбалансов в торговле США и Китая. КНР не торопится расширять доступ на свой рынок, сокращать ещё больше производство стали, а также отменять государственные субсидии для производителей. Соответственно, вероятность повышения импортных пошлин для китайской стали существенно возрастает.

Если говорить о бондах, то доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась около 2,27%. Индекс «страха» снизился на 1,01% до 9,79. По итогам торгов, DJIA вырос на 0,31% до 21640,75 п., S&P 500 прибавил 0,54% до 2473,83, Nasdaq вырос на 0,64% до 6385,04 п.

Азиатские рынки последовали за американскими индексами. MSCI Asia-Pacific подскочил до максимума за 10 лет. Более того, MSCI World Index демонстрирует рост десятую сессию подряд и шестой подряд рекорд.

Иена немного слабела на фоне сохранения параметров денежной политики Банка Японии. Регулятор также снизил свой прогноз инфляции. Экспорт Японии в июне вырос на 9,7% при ожиданиях 9,5%, а импорт увеличился на 15,5% при ожиданиях роста на 14,6%. В июне сальдо торгового баланса страны вернулось к положительному значению 440 млрд иен при ожиданиях 485 млрд иен. В Австралии безработица осталась на уровне 5,6%. К 8:45 (мск) Shanghai Composite – 3242,85 п. (+0,37%), Nikkei 225 – 20140,55 п. (+0,6%).

Нефть накануне получила мощную поддержку со стороны отчёта Минэнерго США. По данным ведомства, на неделе, завершившейся 14 июля, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 4,7 млн бар. до 490,6 млн бар.

Запасы бензина снизились на 4,4 млн бар., а дистиллятов – на 2,1 млн бар.

Общие топливные запасы снизились на 10,2 млн бар. Импорт нефти на отчётной неделе вырос на 386 тыс. бар. в сутки до 8 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: общие топливные поставки 20,8 млн бар. в сутки (+2,1% за год), 9,7 млн бар. бензина в сутки (-0,8% за год), а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки (+9,9% за год). Затем уже вышли данные по добыче, которые не смогли сломить оптимизм на рынке. На отчётной неделе производство нефти в США выросло на 32 тыс. бар. до 9,429 млн бар. в сутки. На азиатских торгах нефть незначительно снижалась. Ливия заявила о том, что к концу года планирует добывать до 1,25 млн бар. в сутки, а к концу 2018 года увеличить показатель до 1,5 млн бар. в сутки. Около года назад добыча в этой стране балансировала в диапазоне 0,25-0,4 млн бар. суточного производства.

И немного о золоте. Оптимизм на рынках и сдержанная инфляция, пока не позволяют золоту найти долгосрочную поддержку. Резервы SPDR Gold Trust сократились еще на 5 тонн до 816,13 тонн. К 9:05 (мск) Brent – $49,67 (-0,06%), WTI – $47,29 (-0,06%), Золото – $1237,7 (-0,35%), Медь – $5977,85 (+0,04%), Никель – $9615 (-0,36%), Палладий – $854,6 (-0,53%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 94,7. К 9:05 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,06% до $1,151, GBP/USD подросла на 0,03% до $1,303, USD/JPY – на 0,26% до 112,16.

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

- в 11:00 (мск) – счёт текущих операций еврозоны,

- в 11:30 (мск) – розничные продажи в Великобритании,

- в 14:45 (мск) – решение ЕЦБ по ставке,

- в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии,

- в 15:30 (мск) – пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги,

- в 17:00 (мск) – индекс доверия потребителей еврозоны,

- в 20:00 (мск) – аукцион по размещению 10-летних казначейских обязательств США. Внешний фон перед открытием торгов в России достаточно позитивный. Рынки Азии в плюсе, нефть удерживается на взятых накануне уровнях, доллар незначительно укрепляется. Возможно, что ЕЦБ вновь начнёт придерживаться мягкой риторики на фоне слабой инфляции, а уж до полной занятости в еврозоне существенно дальше, чем в США. В четверг «Русгидро» отчитается за II квартал, операционные результаты за II квартал и I полугодие предоставят X5 Retail Group и «Лента», «Северсталь» отчитается по МСФО за II квартал. Пройдёт совет директоров «ЛУКОЙЛ». Соответственно, в четверг дивидендные отсечки не будут влиять на рынок.

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