ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Хороший отчет по экономическому росту Китая помогает рынкам расти

Цены на нефть вчера выросли – интерес инвесторов к нашему рынку также немного вырос, и индекс ММВБ закрылся на положительной территории. Поддержку рынкам развивающихся стран и азиатским рынкам продолжают оказывать, в том числе, неожиданно хороший отчет по экономическому росту Китая за второй квартал. Теперь у китайской экономики есть все шансы достичь целевого уровня на 2017 год. Есть надежда, что сырьевые цены будут устойчивыми.

Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило в среду, что за неделю по 14 июля объемы запасов сырой нефти в США упали на 4,7 млн баррелей (по опросам Reuters, эксперты ожидали падения на 3,2 млн). Объемы запасов дистиллятов понизились на 2,1 млн баррелей (против ожидавшихся 1,2 млн), а запасы бензина упали на 4,4 млн баррелей (против ожиданий 0,7 млн). Падение запасов произошло даже несмотря на рост добычи. EIA сообщило, что объемы нефтедобычи в США повысились до 9,43 млн б/д. Это максимальный уровень с июля 2015 года.

Прогнозы цен на нефть дело неблагодарное. «Продолжающийся рост нефтедобычи в США до 2-годичных максимумов увеличивает давление на ОПЕК в плане необходимости принять какие-то противодействующие меры. Если этого сделано не будет, то перебалансировка нефтяного рынка будет оставаться мучительно медленной», – говорит нефтяной аналитик в Commerzbank Карстен Фритц. Добыча в странах ОПЕК остается высокой. Рост добычи в Нигерии и Ливии ставит под угрозу будущее договора ОПЕК. Глава Ливийской государственной нефтяной компании сообщил, что Ливия ставит целью добывать 1,25 млн б/д до конца года и 1,5 млн б/д до конца 2018 года. Есть разговоры о возможном введении ограничений на добычу в Ливии и Нигерии, по сообщениям источников из ОПЕК. Однако аналитики сомневаются, что эти две страны согласятся на ограничение добычи, поскольку они лишь совсем недавно успели восстановить свою нефтедобычу.

Фондовые индексы США в среду обновили максимумы. Индекс S&P 500 прибавил 0,54%, тоже обновив максимум. Все 11 главных секторов индекса продемонстрировали рост. Сильнее всех выросли энергетический и сырьевой секторы. Для финансовых компаний сезон корпоративной отчетности проходит очень хорошо. В среду MorganStanley (+3,28% по итогам торгов) опубликовал отчет, где показатели по прибыли и выручке за второй квартал превысили ожидания. Это укрепило оптимизм инвесторов. На американском рынке пока благоприятно сказывается равновесное состояние экономики, при котором низкий рост потребительских цен и инфляции и слабая макроэкономическая статистика вынуждают ФРС воздержаться от быстрого повышения ставок по займам, отмечают аналитики. Это благоприятно сказывается на фондовом и облигационном рынках. При этом состояние рынка труда остается достаточно хорошим, чтобы быки на рынке чувствовали себя спокойно.

Дальнейшая динамика нашего рынка напрямую зависит от динамики цен на нефть. На нефтяном рынке ждем отката цен вниз от уровня 50 долларов (Brent) c дальнейшим пробитием этого уровня и ростом в район 51,5 или 54,5 доллара. Многое будет зависеть от курса доллара после сегодняшнего заседания ЕЦБ.

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