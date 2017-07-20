ИФК «Солид»: Индексы США ставят рекорды на фоне удачного начала сезона отчетов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $49.7 за баррель, существенно прибавив после публикации данных статистики, указавших на продолжение снижения запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки в 1954 пункта по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с середины июня.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.55% при оборотах торгов на 20% ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций банков HSBC (+0.7%), Lloyds Banking Group (+1.8%), Barclays (+0.6%), табачной компании British American Tobacco (+1%) и Reckitt Benckiser Group (+1.6%), специализирующейся на производстве бытовых товаров. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду поднялся на 0.83% при оборотах торгов на 10% меньше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции производителя стали ArcelorMittal (+2.6%) и энергетической компании Engie (+2.3%). Немецкий индикатор DAX (+0.17%) прибавил благодаря росту котировок акций Bayer (+1.1%), SAP (+1.7%) и Infineon Technologies (+1.8%).

Фондовый рынок США в среду продолжил подъем. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.31%) снова обновил свой исторический максимум по состоянию на момент закрытия торговой сессии, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций авиакосмической корпорации Boeing (+1.3%) и компании UnitedHealth Group (+1.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.64% и достиг нового исторически рекордного уровня на фоне повышения в цене акций Vertex Pharm (+20.8%), Lam Research (+3.1%), Autodesk (+2.4%), Facebook (+0.8%) и Microsoft (+0.8%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.54%) также установил новый рекорд при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс энергетического сектора (+1.4%). Оптимизм инвесторов поддержали квартальные отчеты крупнейших американских компаний, оказавшиеся на уровне или несколько лучше ожиданий. К настоящему моменту отчиталось уже около 12% компаний, чьи акции входят в состав индекса S&P500, причем 80% из них отчитались лучше ожиданий и по выручке, и по прибыли.

Рынок акций РФ в среду прибавил. Индекс ММВБ (+0.21%) вырос при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на динамику индекса ММВБ оказали акции ЛУКОЙЛа (+1.4%) и Сбербанка (+1.6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.45%) прибавил больше из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов «РусГидро», «Ленты», «Трансконтейнера» и «X5 Retail Group», а также финансовые результаты «Северстали» по МСФО за 2-й квартал.

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