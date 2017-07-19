Открытие Брокер: До конца следующий недели пару USD/RUB будет штормить из-за обилия макроэкономических событий На российском валютном рынке в последние несколько торговых сессий сформировался «узкий» боковик. Сейчас валютная пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 59,1, демонстрируя околонулевую динамику с уровней закрытия прошлой пятницы. Вышеозначенная динамика лишь отчасти объясняется нейтральной динамикой на рынке нефти, котировки ближних фьючерсов которой (Brent) всё это время стагнируют вблизи отметки $49 за баррель. Ключевым же фактором резко притормозившей волатильности национальной валюты РФ выступает, скорее, крайне насыщенный календарь событий ближайших полутора недель, по большей части связанных с предстоящими заседаниями ряда Центробанков. Так, 20 июля ожидается решение по ставкам ЕЦБ, 26 июля состоится заседания ФРС, а 28 июля ключевую ставку объявит ЦБ РФ. Итоги заседаний ЕЦБ и ФРС могут оказать дополнительное давление на индекс доллара (DXY), который с прошлой пятницы потерял 2,2% и вполне может упасть еще на 1-2% на фоне тормозящегося процесса ужесточения монетарной политики в Штатах и всё более «ястребиной» риторики европейского регулятора. Учитывая июньский всплеск инфляции в России, который пока сохраняет импульс и в текущем месяце, Центробанк России на очередном заседании с высокой вероятностью возьмет паузу в понижении ключевой ставки. Тем не менее, сопутствующие заявления регулятора могут в значительной мере повлиять на амплитуду котировок на валютном рынке. При этом, нефть с высокой вероятностью останется относительно стабильной – негативные краткосрочные факторы, связанные с ростом числа действующих буровых и добычи, компенсируются позитивными среднесрочными ожиданиями, связанными с сезонным ростом потребления. На фоне всего вышесказанного можно прогнозировать, что валютную пару USD/RUB в ближайшие полторы недели будет довольно сильно штормить. Тем не менее, к концу следующей недели она вряд ли далеко уйдет от текущих уровней, учитывая общий вектор влияния широкого перечня курсообразующих факторов. К концу следующей пятницы наиболее вероятно закрытие вблизи отметки 59. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте