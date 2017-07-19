Открытие Брокер: Растущая нефть продолжит оказывать поддержку рублю

К 15:21 (мск) индекс ММВБ – 1941,25 п. (-0,33%), а РТС – 1035,61 п. (-0,27%). К середине дня индекс ММВБ торговался в минусе на средних объёмах, но можно сказать, что снижение обусловлено лишь дивидендными отсечками.

«АЛРОСА» (-6,98%), «Газпром» (-3,96%), ап «Транснефть» (-0,54%) торговались первый день без дивидендов. Бумаги ЛРС (-3%) отреагировали на операционную отчётность, показавшую снижение продаж на 32% в I полугодии. В лидерах дня оказались: «Аэрофлот» (+3,55%), ТГК-1 (+2,1%), ап Сбербанк (+1,35%), ФСК ЕЭС (+1,27%), «РусАл» РДР (+1,27%). Бумаги «Аэрофлота» и ФСК ЕЭС стремятся восстановить свою просадку на дивидендной отсечке. Если индекс ММВБ сможет устоять и не оказаться на дневном и недельном графике ниже 1920 пунктов, то после отсечек есть шанс на возобновление роста до 2000 пунктов. Бумаги металлургов и нефтяников преимущественно торговались в плюсе, реагируя на позитивную ситуацию в сырьевых контрактах, что говорит об относительном спокойствии на российской площадке. В то же время периодически случаются такие события, которые в долгосрочном плане снижают привлекательность российских акций. К примеру, в среду Госдума РФ одобрила закон об информационных правах миноритарных акционеров российских компаний, который фактически ограничивает доступ к какой-либо важной информации по текущей деятельности публичного общества, а также данным по эффективности руководства. Только акционеры с долей выше 25% получат доступ к протоколам заседания правления и документам бухгалтерского учёта. И, наконец, общество может посчитать ненадлежащей деловую цель, с которой запрашивается доступная для миноритарных акционеров информация.

Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2900 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,20%, недельная и месячная остались на уровне 9,23%. Примечательно, что сырьевые валюты продолжили давить на доллар, перспективы повышения ставок в котором существенно снизились в последние недели. Соответственно, в действие вновь вступает игра Carry Trade. Кроме того, Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин предложил ОФЗ-ПД серии 26220 с погашением 7 декабря 2022 года в объёме 23,779 млрд. Инвесторы скупили все предложенные бумаги при спросе 58,68 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,99%. Аукцион можно назвать весьма успешным. В условиях снижения вероятности агрессивного повышения ставки ФРС разрыв в доходностях казначейских обязательств США и российских ОФЗ вновь становится интересным для резидентов и нерезидентов. Соответственно, можно также говорить о снижении вероятности существенного ослабления рубля в краткосрочной и среднесрочной перспективах. И, естественно, в среду отечественная валюта поддерживается нефтью, которая торгуется выше $49 за баррель Brent. К 15:21 (мск) USD/RUB – 59,07 (-0,19%), EUR/RUB – 68,12 (-0,39%).

Европейские индексы преимущественно подрастали, реагируя на сильные корпоративные отчёты. Бумаги Electrolux подскочили более чем на 5% на отчёте, показавшем прибыль и выручку выше прогноза. Компания повысила свои ожидания продаж в Северной Америке. В целом европейские рынки пользуются повышенным спросом, так как ситуация в местной экономике более предсказуемая, чем в США. Вашингтонская политика явно движется в сторону кризиса, или, как минимум, пустой траты времени на попытки наказать несистемного политика Д. Трампа за победу на президентских выборах. К 15:20 (мск) DAX – 12433,72 п. (+0,03%), CAC 40 – 5185,73 п. (+0,24%), FTSE 100 – 7409,56 п. (+0,26%).

Как мы и отмечали в утреннем обзоре, рынок смог обратить своё внимание на то, что запасы бензина, по версии API, сократились за прошлую неделю на 5,4 млн бар. Это говорит о сохраняющемся высоком спросе, который позволит постепенно сбалансировать рынок. Тем не менее тема добычи в Ливии, где она составляет или превысила 1 млн бар., а также в Нигерии, где она преодолела 2 млн бар. в сутки, остаётся одним из рисков в среднесрочной перспективе. Министр нефти Кувейта Ассам Аль-Марзук заявил о том, что балансировка рынка потребует более длительного времени, но сейчас нет никакой необходимости в корректировке соглашения по сокращению добычи. Уже к марту будущего года избыток предложения будет ликвидирован. К 15:20 (мск) Brent – $48,99 (+0,31%), WTI – $46,67 (+0,17%), золото – $1241,2 (-0,06%), медь – $6013,13 (-0,11%), никель – $9770 (-0,10%), палладий – $867,4 (+0,35%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 94,53. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,2% до 0,4% к доллару США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,153 (-0,18%), GBP/USD – $1,303 (-0,06%), USD/JPY – 111,89 (-0,14%). На вечер ещё остаётся пакет статистики по РФ, а также отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Российский рынок может закрыть день в минусе, но основные потери ему были предоставлены бумагами, по которым пройдёт дивидендная отсечка. В торгах по системе T+2 они уже сегодня были без дивидендной составляющей. Затем уже можно ожидать дальнейших попыток роста.

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