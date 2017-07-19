Открытие Брокер: Внешний фон притормозил рост цен на золото Сегодня рынки драгоценных металлов слегка снижаются под влиянием небольшого укрепления курса доллара США и подрастающего американского фондового рынка. Запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах вновь показали прирост, запасы в золотых фондах немного понизились, запасы в палладиевых фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае вновь подрастали, объёмы торгов остаются средними. Курс юаня к доллару США значительно укрепился. Цены на золото вчера вырастали до уровня 1244$, но не смогли пройти вверх, после чего откорректировались вниз к уровню 1238$. Активность на рынке сезонно низкая. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1236-1225$, уровни сопротивления – 1244-1248$. Цены на серебро протестировали уровень 16,30$, после чего понизились к уровню 16,16$. Рост обусловлен активным закрытием коротких позиций. Дополнительное давление на цены серебра оказывает слабость в базовых металлах. Отношение золота к серебру составляет 76,27 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,55 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,05-15,60$, уровни сопротивления – 16,30-16,48$. Цены на платину подросли к уровню 934$ в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню 922$. Спрэд между золотом и платиной составляет 320$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 58,5$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 920-907$, уровни сопротивления – 925-935$. Цены на палладий вырастали к уровню 867$, после чего понизились к уровню 859$. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 850-830$, уровни сопротивления – 867-880$. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте