ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рост пока не получается

Сегодня индекс ММВБ находится на отрицательной территории. Россияне не в состоянии своевременно оплачивать услуги ЖКХ и задолжали коммунальщикам 1,34 трлн рублей - откуда у людей сейчас деньги на фондовые инвестиции? А иностранные фонды очень пугливы. К середине недели индекс ММВБ проседал до уровня 1925 (минимум). На данный момент достигнут уровень 1938. Без дивидендов на данный момент торгуются следующие бумаги: "Газпром", "АЛРОСА", "ФСК ЕЭС", "Россети" и некоторые другие (с учётом расчётов T+2). То есть те, кто покупает их сегодня, уже не попадают в реестр, поэтому бумаги, естественно, "продисконтировали" свои цены примерно на величину дивидендов.

"ФСК ЕЭС" выделяется тем, что, отрывшись вчера вниз, бумага показала минимум 0,165 и начала закрывать вверх «постдивидендный "гэп". На данный момент "ФСК ЕЭС" торгуется уже почти по 0,72 (половину гэпа закрыли). Данная бумага имела «восьмую» дивидендную доходность, но участники рынка рассчитали, что велика вероятность промежуточных дивидендов, что дивидендная доходность за 2017 год тоже будет высокой (прибыль компании действительно существенная, причём именно физическая прибыль). По перечисленным выше причинам наши управляющие считают, что "ФСК ЕЭС" - кандидат №1 на закрытие постдивидендного "гэпа".

Что касается доллара... После коррекции, которая была на прошлой неделе (с отметки 60, почти 61), доллар "нащупал" поддержку на уровне 59. Пока что не пробивает эту поддержку вниз. Следующий же уровень поддержки - 58,5-58. Нельзя гарантировать, что доллар не дойдёт до такого уровня, однако отметок 55-56 в ближайшие недели не ожидается. Некоторые аналитики пишут о том, что если нефть не подрастёт в третьем квартале, то к доллар может вырасти до уровня 63-65. Посмотрим.... Рост у нефти пока не получается, она "отскочили" от поддержки 45, но никак не может пробить снизу вверх 50. На данный момент торгуется в районе 49. Кроме того, запасы нефти существенно снижались две недели подряд, а нефть при этом сильно не росла.

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