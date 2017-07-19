Альпари: Доллар катится к 58,80 руб.

Российский рубль днем в среду торгуется, умеренно укрепляясь в парах с иностранными валютами. Доллар США к настоящему времени стоит 59,07 руб. (-0,2%). Евро торгуется по 68,14 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 июля, составляют 59,24 руб. за американскую валюту и 68,27 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение на 13 копеек и к евро, и доллару.

По всей вероятности, сегодня в поддержку рубля работает совокупность факторов: оживление в нефтяных ценах и спрос на рубли на внутреннем рынке. Напомню, что в срок до 20 июля компании и предприятия должны погасить обязательства по ряду косвенных налогов, налогам на игорный и водный бизнес, а также часть НДС. В срок до 25 июля будут погашены вставшая часть НДС, а также НДПИ, ЕСН и ряд акцизов.

Цены на нефть днем в среду вышли в плюс после невнятного утра. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $49,08 (+0,5%). Вчерашние данные от Американского института нефти показали расширение запасов сырой нефти, но запасы бензина продолжают снижаться. Сегодня внимание приковано к отчету Минэнерго США: согласно прогнозам, запасы черного золота за прошлую неделю упали на 3,5 млн баррелей. Если статистика совпадет с ожиданиями, нефтяные «быки» попробуют пробиться к $49,50-49,70 за баррель Brent. В случае, если реальные данные окажутся слабее прогнозов, рынок начнет продавать с первой целью на $48,50.

Инвестиции в рубль по-прежнему сопряжены с риском. Сейчас мировые инвесторы достаточно спокойны, спрос на безопасные активы низкий, интерес к рисковым позициям, соответственно, высокий. Доллар США в моменте может отступить в область 58,80 руб., но дальнейшее снижение пока маловероятно.

Анна Бодрова, старший аналитик

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