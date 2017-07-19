ГК Forex Club: НЕФТЬ: данные по запасам из США бьют по ценам

Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах и откатились вниз после того, как рынок получил сигнал, что данные по запасам в США за прошлую неделю могут оказаться хуже ожиданий.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 19 июля в 10:00 по московскому времени торговались на уровне 48,62 доллара за баррель, потеряв с открытия недели 0,8%. Американский эталон WTI находился в районе 46,37, подешевев за этот период на 0,5%.

Агентство энергетической информации (EIA) сегодня опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США за предыдущую неделю. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg участники рынка ожидают их снижения на 3,6 миллиона баррелей до 491,8 миллиона. Американский институт нефти (API) 18 июля в рамках своей выборки зафиксировал рост запасов на 1,6 миллиона баррелей.

Между данными от EIA и API существует достаточно глубокая связь, что неудивительно, так как EIA в свои расчеты включает выборку API. Поэтому, если там зафиксирован рост на 1,6 миллиона баррелей, то существует высокая вероятность, что отчет от EIA преподнесет неприятный сюрприз. Это уже закладывается в цены, и они падают.

Тем не менее, динамика запасов сам по себе шумный показатель. Одна неделя не является каким-то сильным сигналом. Тем более, что предыдущие четыре недели запасы падали. Поэтому полагаю, что снижение цен из-за роста запасов окажется краткосрочным.

Куда более важным видится обсуждение возможности заморозки добычи со стороны Ливии и Нигерии на встрече мониторингового комитета в понедельник 24 июля. Там можно ожидать хороших новостей, которые могут двинуть котировки к 50 долларам за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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