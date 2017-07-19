Альпари: Индекс ММВБ проведет сессию среды с предпочтительным снижением и первой целью продаж на 1925 пунктах

Отечественный рынок ценных бумаг в среду начал торги распродажей. Пока непонятно, полноценный ли это летний sale, но очевидно, что рынку пора скорректироваться. К настоящему времени основные бенчмарки проседают на 0,9%, в лидерах продаж фигурируют бумаги «АЛРОСы» и «Газпрома». В «зеленой» зоне удерживаются акции «Русала» и «БСП».

Внешняя конъюнктура к середине недели сложилась умеренно негативной. Американские индексы закрыли торги вторника ограниченным снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка подрастает. Цены на нефть утром в среду отступают. Баррель североморского сорта Brent торгуется по $48,62 (-0,45%). Представленные накануне обновленные данные от Американского института нефти продемонстрировали расширение запасов сырой нефти (+1,63 млн баррелей), что стало шоком после фантастических параметров снижения ранее.

Евро/доллар взял паузу в серии повышений, но все еще остается неподалеку от пиков 14-ти месяцев. Основные утренние торги идут вокруг 1,1530. Наиболее вероятным сценарием движения в паре EUR/USD на сегодня может быть «боковик» в границах 1,1510-1,1550.

Российский рубль открыл сессию среды незначительным снижением в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 59,36 руб. (+0,3%). Сегодня на внутреннем рынке ликвидности может быть заметен рост спроса на рубли в преддверии завтрашних погашений по налогам и акцизам, но может статься, что нефтяной «минор» перекроет этот фактор поддержки российской валюты.

Индекс ММВБ проведет сессию среды с предпочтительным снижением и первой целью продаж на 1925 пунктах. Далее «медвежий» интерес сосредоточится на области поддержек 1905-1910 пунктов.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило долгосрочные рейтинги АФК Система в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. До этого момента рейтинг эмитента находился на уровне BB со «стабильным» прогнозом. Агентство может снизить сам рейтинг, а может ограничится ухудшением прогноза.

Свои действия агентство объясняет тем, что из-за разбирательства по иску Роснефти к АФК Система на 170,6 млрд руб. ликвидность АФК может ухудшиться. По оценке S&P, сумма иска примерно равна трети стоимость всего портфеля инвестиций Системы. Агентство также начало пересмотр рейтингов приоритетных необеспеченных облигаций компании на сумму $500 млн.

Риски снижения ликвидности возросли в связи с арестом основных активов компании: МТС, «Медси» и «БЭСК». АФК «Система» уже объявила о техническом дефолте на сумму 3,9 млрд рублей в связи с арестом имущества. Также арест побудил в конце июня агентство Fitch поместить на пересмотр рейтинг МТС и АФК.

В связи с ухудшением ситуации акции компании пока потеряли привлекательность для инвесторов и с момента подачи иска упали в цене на 50%.

19 июля производственные результаты за 2 квартал 2017 года представит Evraz. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ФСК ЕЭС».

США представят данные по числу выданных разрешений на строительство и коммерческим запасам нефти. Статистика по розничным продажам и безработице выйдет в России.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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