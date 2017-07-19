ГК Forex Club: Отчет Минэнерго США - риск для рубля и ММВБ

В среду российские индексы открылись снижением. Несмотря на то, что к моменту написания обзора ММБВ начал рост, к закрытию вторника он теряет 0,6%. РТС снижается на 0,89%. В лидерах роста Детский мир (2,44%), РУСАЛ (2,37%) и Аэрофлот (2,04%).

Наиболее сильное падение демонстрируют Алроса (-7,22%), Газпром (-4,26%) и Акрон (-0,9%).

Утреннее снижение российского бенчмарка обусловлено дивидендными гэпами в ряде бумаг (в том числе, Алросы и Газпрпома). Кроме того, после статистики по запасам от API, отразившей их рост в США (при прогнозе падения на 3,2 млн баррелей) нефть находилась под давлением.

Однако впоследствии Brent смогла возобновить рост. Рынок ждет, что встреча ОПЕК+, которая состоится 24 июля в Санкт-Петербурге, все же позволит картелю урезонить Ливию, которая также примет участие в саммите, и Нигерию в плане наращивания ими объемов добычи. Достаточно будет, если страны согласятся остановиться на достигнутых уровнях. В перспективе сегодняшнего дня внимание будет сосредоточено на данных по коммерческим запасам от Минэнерго США. После отчета от API рынок уже не так уверен в сохранении тенденции к их сокращению. Если будет отмечен рост запасов и рост объемов добычи, Brent вернется в район уровня 47,70. На этом фоне ММВБ будет сложно отыграть утренние потери. В результате бенчмарк может остаться в пределах диапазона 1930 - 1945.

Рубль остается под влиянием динамики цен на нефть. Пара USD/RUB снова пытается падать. Хотя и у доллара есть основания для снижения в виде неудачи Трампа с реформой системы здравоохранения. Плюс налоговый период в России, что провоцирует рост спроса на рублевую ликвидность. Однако сегодня, как уже отмечалось, у нефти есть риски в виде данных от Минэнерго. И это может надавить на рубль, нацеливая пару USD/RUB вернуться в район уровня 59,60. В целом, для пары остается актуальным диапзон 58,40 – 60,00.

Ирина Рогова, аналитик

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