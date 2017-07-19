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mfd.ruАналитикаКомментарии19 июля 2017 г.Банк "Глобэкс": черное золото продолжает управл...
сегодня
11:22

Банк "Глобэкс": черное золото продолжает управлять рублем

Индекс ММВБ откроется нейтрально на фоне отрицательных результатов торгов американских фондовых индексов при росте азиатских аналогов. Прогноз от API по запасам сырой нефти показал увеличение на 1,6 млн барр., а запасы бензина снизились 5,4 млн барр. Это повлияло на то, что цена нефти в моменте ослабла до $48,6 за баррель, однако на азиатской сессии она торгуется стабильно. Сегодня внимание трейдеров будет направлено на официальные данные от Минэнерго США, которые будут опубликованы вечером. При снижении запасов негативный сигнал о выходе Эквадора из сделки ОПЕК по сокращению добычи будет сглажен в краткосрочном периоде. Рубль продолжит копировать поведение нефтяных котировок. В качестве интересной идеи на российском рынке можно выделить акции АЛРОСы, мы считаем, что дивидендный гэп будет достаточно быстро закрыт.

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