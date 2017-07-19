ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Цены нефти тяготеют к снижению

Цены нефти 18 июля с утра существенно подрастали, но к концу дня откатились, показав небольшой плюс по итогам дня. С утра в среду цены тяготеют к снижению.

Фактором пессимизма стали вышедшие данные Американского института нефти США. Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июля, выросли на 1,628 mb, до 497 mb. Запасы бензина сократились на 5,448 mb, дистиллятов - на 2,888 mb. Запасы нефти в Кушинге выросли на 0,608 mb. Оценки API о росте запасов в США после их снижения с начала апреля и прогнозов аналитиков о продолжении снижения (аналитики агентства Bloomberg прогнозируют снижение на 3,6 mb) стали неожиданностью для рынка. Впрочем, это тоже не окончательные цифры. Для более достоверной картины происходящего полезно дождаться выхода сегодняшних данных EIA. Если рост запасов подтвердится, то рынок припомнит и другие медвежьи факторы, включая выход Эквадора из соглашения об ограничении добычи. (Добыча Эквадора незначительна, но важен факт нового раскола в рядах ОПЕК+, которого так ждут потребители).

В среднесрочной перспективе многие ждут, что в гонке спроса и предложения не будет явных лидеров, что позволит избежать сильных скачков цен.

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