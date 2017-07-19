Альпари: Доллар/рубль консолидируется в диапазоне 58,89 – 59,47 руб.

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 14,75 коп. (-0,25%), до 59,18 руб., курс евро вырос на 23,25 коп. (+0,34%), до 68,39 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-10,00%), евро/рубль – 236,1 млн евро (-44,73%).

Центральный банк России с 19 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 30,48 коп., до 59,3705 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,4008 руб., что выше предыдущего дня на 30,48 коп.

Ключевым драйвером для всех бирж стал провал администрации Д. Трампа с реформой системы здравоохранения. Два сенатора Майк Ли и Джерри Моран заявили, что будут голосовать против планов администрации по реформированию здравоохранения. Серия неудачных попыток отменить действующую в стране систему медицинской помощи Obamacare вызвала у инвесторов опасения в том, что президент США Дональд Трамп не сумеет провести обещанные реформы.

Падение курса доллара США по всем фронтам оказало неплохую поддержку нефтяному рынку. На торгах в Европе баррель Brent подорожал до $49,38. На этом фоне рубль укрепился к американскому доллару до 58,89 руб.

К единой валюте рубль подешевел до 68,55 руб. из-за высокого спроса на евро на валютном рынке. Спрос увеличился после публикации разочаровывающихся июньских инфляционных данных в Великобритании. На новостях курс британского фунта упал на 121 п., до 1,3004. По итогам дня пара фунт/рубль снизилась на 0,54%, до 77,17 руб.

На американской сессии продажи доллара прекратились – началась его фаза восстановления. Цена на нефть отступила на 1,8%, до уровня $48,49. Под конец торгового дня картину омрачил отчет Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти за минувшую неделю увеличились на 1,63 млн баррелей. Реакция на отчет была слабая, поскольку сократились запасы нефтепродуктов. Запасы бензина уменьшились на 5,45 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,89млн баррелей.

Ситуация с долларом остается неопределённой. Он скорректировался и готов к новому падению. Вопрос в другом: подешевеет ли он сегодня к евро перед завтрашним заседанием ЕЦБ? Пока индекс доллара торгуется ниже 94,90, пара доллар/рубль сохранит боковое движение. При дорожающей нефти доллар уверенно скатится под отметку 59 руб. Также не исключаю, что при укреплении евро в среду сохранится разнонаправленная динамика между парами евро/рубль и доллар/рубль. Сегодня сформировался курса доллара в диапазоне 58,89 руб. – 59,47 руб. Сегодняшние торги на валютном рынке рынок определят направление его движения до конца текущей недели.

На торгах в Азии баррель Brent стоит $48,71. Поддержка находится на уровне $48,40. Возросли понижательные риски уйти к $48,10. И в данном случае важно следить за динамикой курса доллара. При его дальнейшем снижении Brent останется торговаться выше $48,40. Если поддержка устоит, то на вечер по тренду можно рассмотреть тест уровня $49,76 за баррель Brent и более уверенные позиции российской валюты.

Владислав Антонов, аналитик

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