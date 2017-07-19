Открытие Брокер: Начало торгов будет нейтральным, днём рубль будет снова давить на доллар

По итогам торгов 18 июля индекс ММВБ – 1947,71 п. (-0,58%), а РТС – 1038,45 п. (-0,09%). Дивидендные отсечки и неуверенность в нефти продолжают давить на российские акции. Без дивидендов торговались: ФСК ЕЭС (-4,58%) и «Сургутнефтегаз» (-1,64%). Акции АФК «Система» (-1,77%) продолжают отыгрывать негатив в связи с объявлением технического дефолта по кредитным обязательствам. Кроме того, рейтинговое агентство S&P поместило рейтинг компании на пересмотр с негативным прогнозом. 19 июля состоится заседание по иску «Роснефти» (-0,25%) на 170,61 млрд рублей.

Ещё одним аутсайдером дня стали бумаги «РусАл» РДР. Июньское производство алюминия в Китае достигло рекордных значений, а ещё компания решила закрыть программу РДР на Московской Бирже с 17 августа.

Сектор металлургов демонстрировал разнонаправленную динамику: НЛМК (+2,27%), ММК (-1,35%), «Северсталь» (+0,16%). Более дружное снижение показали представители нефтегазового сектора: «Газпром» (-0,52%), «ЛУКОЙЛ» (-1,39%). ВТБ (-0,58%) сообщил о снижении прибыли по РСБУ в I полугодии на 31,6% до 27,227 млрд рублей. Примечательно, что среди основных страновых ETF, iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) единственный показал снижение на 8,6% в текущем году. Лучше всех выступил VanEck Vectors Poland ETF с ростом на 42,3%, а за ним греческий ETF (GREK), который продемонстрировал рост на 38%. Американский ETF на основе S&P 500 (SPY) показал рост лишь на 11%, что позволяет ему занять 36 место из 45. Можно предположить, что российский рынок начнёт догонять конкурентов, или конкуренты начнут сдуваться, но разрыв все же должен сократиться.

Рубль провёл день в атаках на отметку 59 за доллар. Более того, он даже смог укрепиться до 58,892, но не удержался на взятом рубеже, так как нефть возобновила своё падение. Рубль был далеко не единственным, кто обидел американскую валюту. AUD отыграл у неё более 1,6%, а NZD более 1,1%. Даже CAD смог укрепиться на 0,55%, но у него нет негативного груза в виде Д. Трампа, которого постоянно пытаются обвинить в пособничестве Кремлю. Более того, Д. Трамп вполне безопасно обещал канадцам не выстраивать тарифные барьеры между соседними странами. У рубля впереди налоговые платежи, но на сей раз они частично будут компенсироваться притоком средств дивидендных выплат, поэтому влияние экспортёров на отечественную валюту будет минимальным. К вечеру вторника доллар слабел на 0,25% до 59,18 рублей, а евро укреплялся на 0,34% до 68,39 рублей.

Американские торги завершились снижением индексов. Местные инвесторы были столь разочарованы очередным доказательством беспомощности Д. Трампа на посту президента, что смогли не обращать внимания на сильные отчёты. Два республиканских сенатора, включая лидера большинства Мич Макконнелла, выступили против предложений Д. Трампа по реформированию здравоохранения, что сделало невозможным принятие закона на основе однопартийного решения. Соответственно, прочие планы Д. Трампа также подвергаются сомнению, а календарь говорит о том, что прошло уже полгода с момента вступления в должность. Роста прибыли в Goldman Sachs (-2,6%) и Bank of America (-0,5%) оказалось недостаточно, чтобы победить пессимизм по поводу американской экономики. К тому же Goldman Sachs ещё и разочаровал доходами от торговых операций. Netflix (+13,54%) показал динамику роста клиентской базы выше ожиданий. В целом на рынке преобладал пессимизм. Доходность 10-летних казначейских обязательств США продолжила снижаться и достигла 2,261%. По итогам дня DJIA снизился на 0,25% до 21574,73 п., а S&P 500 прибавил 0,06% до 2460,61 п..

Доллар предпринял попытку укрепления в рамках азиатских торгов, что позитивно сказывалось на бумагах экспортёров. Иена торговалась по 112,08 за одну американскую денежную единицу, но в первые часы торгов укреплялась до 11,685. . Наиболее позитивную динамику демонстрировал рынок Австралии, где главный вклад в рост обеспечили банки.

Австралийский регулятор повысил требования к капиталу банков, но предполагается, что его увеличение должно произойти до 2020 года, что создаёт вполне комфортные условия для финансовых организаций. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3212,50 п. (+0,78%), Nikkei 225 – 20024,48 п. (+0,12%).

Во вторник нефть дорожала, реагируя на рост переработки в Китае, где в июне НПЗ ежедневно осваивали 11,21 млн бар. нефти. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о том, что её экспорт в мае сократился до 6,924 млн бар. в сутки. Однако оптимизм жил лишь до тех пор, пока не вышел отчёт API. Согласно статистике отраслевого института, на неделе, завершившейся 14 июля, коммерческие запасы в США выросли на 1,6 млн бар. Запасы бензина снизились на 5,4 млн бар., а дистиллятов – на 2,9 млн бар.

Опрос S&P Global Platts показывал, что на рынке ждут сокращения запасов на 3,0 млн бар. Впрочем, назвать отчёт исключительно «медвежьим» также нельзя. Существенное сокращение показателей бензина и дистиллятов всё же говорит о достаточно высоком спросе. Долгосрочные инвесторы продолжили покидать безопасную гавань золота. Резервы SPDR Gold Trust сократились во вторник на 5,62 тонн до 821,45 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $48,64 (-0,41%), WTI – $46,39 (-0,43%), золото – $1238,9 (-0,24%), медь – $6006,51 (-0,22%), никель – $9690 (-0,92%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,15% до 94,58. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,153 (-0,18%), GBP/USD – $1,304 (-0,02%), USD/JPY – 112,17 (+0,11%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 15:30 (мск) – разрешения на строительства и новые строительства в США,

- в 16:00 (мск) – цены производителей, безработица и розничные продажи в РФ, а также недельная инфляция,

- в 17:30 (мск) – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.

Российский рынок в начале дня покажет незначительные отклонения от уровней закрытия накануне. С одной стороны, нефть почти не изменилась относительно значений середины предыдущего дня, но в то же время рубль может немного ослабнуть. С другой стороны, в среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ на 38,8 млрд рублей и есть предположение, что они всё же покажут достаточный высокий спрос. Соответственно, в дневные часы рубль будет склоняться к укреплению. Поэтому более вероятен сценарий проторговки узкого диапазона 58,9-59,5 за доллар.

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