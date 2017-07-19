ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": По пути Эквадора…

Вчера российский рынок показал отрицательную динамику. Не очень хороший инвестиционный климат (сегодня состоится суд по делу "Роснефти" и АФК "Система" да и цены на нефть просели). На этой неделе Эквардор объявил о решении выйти из соглашения ОПЕК и начать постепенное наращивание объемов нефтедобычи. Причиной такого решения служит сильный бюджетный дефицит в стране. Хотя Эквадор не является крупной нефтедобывающей страной (в июне в стране добывали всего 527 тысяч б/д), его выход ставит под угрозу дальнейшую судьбу соглашения. Многие аналитики уже давно говорили о том, что уровень выполнения соглашения ОПЕК будет со временем снижаться. Есть опасения, что другие страны тоже могут пойти по пути Эквадора.

А на американских биржах «бычье настроение. Аналитики предупреждают, что потенциал роста фондового рынка будет ограничен, если Дональд Трамп не проведет обещанные реформы, направленные на усиление экономического роста, в том числе реформу о налогообложении. Но компании продолжают выкуп своих акций с рынка и не слушают аналитиков. Во вторник обновили максимумы закрытия индексы S&P 500 (+0,06%) и Nasdaq Composite (+0,47). Сильным ростом отметился сектор информационных технологий, а аутсайдерами оказались сектора услуг и энергетики.

Акции Netflix по результатам торгов взлетели на 13,54%, обновив максимум. Вышедший после закрытия торгов в понедельник отчет компании оказался лучше ожиданий рынка. Акции Bank of America упали на 0,50%. Хотя прибыль и выручка компании превысили ожидания рынка, понизились объемы торговли. Акции United Health Group подросли на 0,27%. Квартальная прибыль компании превзошла ожидания, а объемы продаж совпали с ожиданиями.

Акции Harley-Davidson потеряли в цене 5,87%. Хотя объемы прибыли компании за второй квартал превзошли ожидания, компания понизила прогнозы на этот год.

Республиканцы отказались от идеи создания законопроекта по реформе здравоохранения, который бы отменил и сразу заменил введенный Бараком Обамой Affordable Care Act. Для постановки на голосование разработанной на прошлой неделе новой версии законопроекта республиканцам снова не хватило голосов поддержки от их собственной партии. «К сожалению, на данном этапе стало очевидно, что усилия по отмене и немедленной замене провального Obamacare не увенчаются успехом», – сказал лидер большинства Сената Митч Макконнелл. Вместо этого Макконнелл сообщил о намерении провести в ближайшие дни голосование в Сенате по законопроекту, одобренному Сенатом в конце 2015 годаи впоследствии ветированному тогдашним президентом Бараком Обамой. Этот законопроект отменяет большую часть положений закона Обамы ACA. Также за эту идею высказался в твиттере Дональд Трамп. «Республиканцам следует просто отменить провальный Obama Care сейчас и работать над новым законом о здравоохранении с чистого листа», – написал Трамп. Однако многие сенаторы –республиканцы не поддерживают эту инициативу.

Европейские рынки продемонстрировали в основном падение. Азиатские рынки закрылись разнонаправленно.

Очень похоже, что финансовые рынки больше не ставят на реформы Трампа. Главные темы этой недели на американском рынке – отчеты и дебаты по реформированию здравоохранения. Здравоохранение не последнюю роль играет в нашей жизни. Акции Chipotle Mexican Grill обвалились в цене на 4,34%, после того как компания подтвердила, что несколько клиентов заболели после посещения одного из ее ресторанов.

На европейских рынках, не смотря на вчерашнее снижение, все спокойно. Но если Банк Японии или ЕЦБ на заседаниях, которые состоятся завтра, изменят параметры своей денежно-кредитной политики мировые фондовые рынки придут в движение.

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