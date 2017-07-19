ИФК «Солид»: Завершается сезон дивидендных отсечек

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $48.7 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на неожиданное увеличение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что ожидаемый экс-дивидендный разрыв в акциях «Газпрома», «АЛРОСА» и «Транснефти», завершающий сезон дивидендных отсечек, окажет сегодня существенное негативное влияние на динамику этого фондового индикатора.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.19% при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало снижение котировок акций банков Barclays (-1.9%), HSBC (-0.4%), табачной компании British American Tobacco (-1.3%), нефтегазового гиганта BP (-0.7%) и телекома Vodafone (-0.6%). Сдержало падение индекса FTSE 100 повышение котировок акций электросетевой компании National Grid (+1%) и фармацевтической компании AstraZeneca (+0.6%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник просел на 1.09% при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции производителя шин Michelin (-2.4%) и телекома Nokia (-3.3%). Немецкий индикатор DAX (-1.25%) возглавил падение ведущих европейских фондовых индикаторов вследствие снижения котировок акций Bayer (-1.7%), Siemens (-0.9%), BASF (-2.2%), SAP (-1.3%) и Deutsche Bank (-2.5%).

Фондовый рынок США во вторник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones снизился на 0.25%, а наибольшее негативное влияние на его поведение оказало понижение котировок акций банка Goldman Sachs (-2.6%) и производителя тяжелой техники Caterpillar (-1.6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.47% на фоне повышения в цене акций Netflix (+13.6%), Facebook (+2%), Alphabet (+1.3%), Paypal (+2.4%) и Tesla (+2.7%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.06%) слегка прибавил при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (+0.5%). Стоит отметить, что текущая ситуация в экономике США вполне позволяет ФРС начать сокращение своего баланса, о чем американский регулятор может заявить по итогам предстоящего на следующей неделе заседания.

Рынок акций РФ во вторник снизился. Индекс ММВБ (-0.58%) просел при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на динамику индекса ММВБ оказали акции ЛУКОЙЛа (-1.4%), НОВАТЭКА (-1.3%) и Газпрома (-0.5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.09%) потерял меньше из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов «Группы ЛСР» и «ЕВРАЗа» за 2-й квартал, а также очередное судебное заседание по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система».

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