УК "КапиталЪ" : Еженедельная аналитика

Рынок акций

На минувшей неделе мировые рынки продемонстрировали значительный подъем. MSCI World (сводный индекс акций по всему миру) повысился после полуторамесячной консолидации, а по индексу развивающихся рынков MSCI EM наблюдался самый активный четырехдневный подъем с марта текущего года. Американские фондовые индексы также смогли в очередной раз в этом году обновить исторические уровни, несмотря на слабую макроэкономическую статистику и смешанный характер отчетностей в банковском секторе.

Формальным фактором для роста стали выступления Джанет Йеллен с полугодовыми докладами в Палате представителей и Сенате. Инвесторы сделали вывод о том, что ужесточение монетарной политики будет носить умеренный характер, а в условиях недостаточности инфляционного фона достижение целевых ориентиров по ставке (3,5-4%) может занять продолжительное время. На фоне корректировки ожиданий инвесторов индекс доллара обновил минимум года, что, в свою очередь, оказало поддержку динамике цен на товарные активы и способствовало росту спроса на рискованные активы на глобальных рынках. После прояснения ожиданий по действиям ФРС, следующим знаковым событием станет заседание ЕЦБ (20 июля), по итогам которого инвесторы будут оценивать готовность европейского регулятора начать нормализацию денежно-кредитной политики и если это произойдет, то спрос на риск может усилиться.

Вышедшая в конце недели очередная порция статистики по потребительскому сектору США за июнь вновь разочаровала. Оборот розничной торговли упал на 0.2% м/м из-за слабой потребительской активности. Рост цен не оправдал ожиданий, показав рост ниже консенсуса (1.6% г/г против 1.7% г/г). Слабая статистика подтверждает более мягкую позицию главы ФРС США относительно дальнейшей монетарной политики.

Заметное влияние на рынок нефти оказала еженедельная публикация данных по запасам жидких углеводородов в США от API и запасам/уровню добычи в США от EIA. Также фактором поддержки для цен на нефть выступили ожидания игроков рынка относительно дальнейшего роста потребления в среднесрочной перспективе. В 2017 году ОПЕК ожидает роста глобального потребления нефти на 1,27 млн. бар., а в сутки до 96,4 млн. бар.

Российский рынок акций вырос на прошлой неделе благодаря сочетанию всех вышеизложенных факторов. Индекс ММВБ за указанный период прибавил 4,3%, достигнув 1960 пунктов, индекс РТС вырос на 4,9%, до 1044 п. На протяжении всей недели лучше рынка торговались акции нефтегазового и банковского сектора, хуже рынка был сектор электроэнергетики.

Рынок долга

В начале прошлой недели вместе с валютами других развивающихся стран рубль ослаб к доллару США до уровня 61 руб./долл., но не смог пойти выше. К концу недели рубль вернулся к отметке 59 руб./долл. Разворотным фактором в валютах развивающихся стран стал комментарий Джанет Йеллен во время выступления в Конгресс, в котором говорилось, что процесс поднятия ставок может занять больше времени, чем ожидалось ранее.

В условиях роста развивающихся рынков доходность на дальнем конце госбумаг снизилась на 7-12 б.п. В среднесрочном и коротком сегменте кривой доходности снизились на 8-10 б.п. и 2-5 б.п. соответственно. Локальные банки и УК продолжали покупать длинные ОФЗ, привязанные к межбанковским ставкам, которые по итогам недели прибавили в цене 0.15 п.п. Выпуск ОФЗ 52001, индексируемый на инфляцию, подорожал на 25 п.п.

По заявлению заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой, доля нерезидентов на рынке ОФЗ в июне опустилась ниже 30.0% против 30.7% в мае. Также в июне было зафиксировано снижение покупки российской валюты на биржах США. Мы считаем, что по мере восстановления интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам доля нерезидентов на рынке ОФЗ восстановится выше 30%, что окажет благоприятное влияние на рубль. В ближайшие полгода в США и Европе уровень ликвидности останется высоким, а ставки низкими. Это приведет к повышенному росту интереса к долговым инструментам развивающихся стран.

В течение недели

Основное событие текущей недели намечено на четверг: ЕЦБ проведет очередное заседание, внимание будет приковано к новым сигналам в отношении сворачивания монетарных стимулов. Кроме этого на предстоящей неделе в фокусе внимания данные по ИПЦ в еврозоне, блок данных по рынку жилья в США, а также по региональным индексам деловой активности, данные по потребительской уверенности в еврозоне и США. Также стоит отметить, что эта неделя будет более насыщенной на публикации финансовой отчетности американскими компаниями.

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