"Открытие Брокер" : Драгоценные металлы растут на фоне слабого доллара США Сегодня рынки драгоценных металлов продолжают подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США и растущего инвестиционного интереса к драгоценным металлам. Запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах вновь показали прирост, запасы в золотых фондах немного понизились, запасы в палладиевых фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объемы торгов остаются средними. Курс юаня к доллару США укрепляется. Цены на золото выросли до уровня 1239$, после чего немного откорректировались вниз. По опросуReuters, среднегодовая стоимость золота в 2017 г. составит 1250$, в 2018 г. – 1292$. При этом в III кв. 2017 г. стоимость золота может составить 1246$, в IV кв. 17 г. – 1259$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1236-1225 $, уровни сопротивления – 1240-1248$. Цены на серебро протестировали уровень 16,19$, после чего понизились к уровню 16,16$. Дополнительное давление на цены серебра оказывает слабость в базовых металлах. Отношение золота к серебру составляет 76,62 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,36 пунктов. По опросу Reuters, среднегодовая стоимость серебра в 2017 г. составит 17,32$, в 2018 г. – 18,30$. При этом в III кв. 2017 г. стоимость серебра может составить 17,0$, в IV кв. 17 г. – 17,40$. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,05-15,60$, уровни сопротивления – 16,19-16,25$. Цены на платину подросли к уровню 932$ в корреляции с рынком золота. Спрэд между золотом и платиной составляет 312,4$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 56,5$/унция. Согласно Reuters, среднегодовая стоимость платины в 2017 г. составит 955$, в 2018 г. – 1050$. При этом в IIIкв. 2017 г. стоимость платины может составить 930$, в IV кв. 17 г. – 950$. Ближайшие уровни поддержки в платине – 925-905$, уровни сопротивления – 938-968$. Цены на палладий вырастали к уровню 868$, после чего понизились к уровню 865$. Среднегодовая стоимость палладия в 2017 г. составит 811$, в 2018 г. – 849$. При этом в 3 кв. 2017 г. стоимость палладия может составить 835$, в 4 кв. 17 г. – 825$. По оценкам аналитиков, дефицит на рынке палладия в ближайшие годы сохранится. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 860-830$, уровни сопротивления – 867-880$. $, уровни сопротивления – 1240-1248$. Цены на серебро протестировали уровень 16,19$, после чего понизились к уровню 16,16$. Дополнительное давление на цены серебра оказывает слабость в базовых металлах. Отношение золота к серебру составляет 76,62 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,36 пунктов. По опросу Reuters, среднегодовая стоимость серебра в 2017 г. составит 17,32$, в 2018 г. – 18,30$. При этом в III кв. 2017 г. стоимость серебра может составить 17,0$, в IV кв. 17 г. – 17,40$. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,05-15,60$, уровни сопротивления – 16,19-16,25$. Цены на платину подросли к уровню 932$ в корреляции с рынком золота. Спрэд между золотом и платиной составляет 312,4$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 56,5$/унция. Согласно Reuters, среднегодовая стоимость платины в 2017 г. составит 955$, в 2018 г. – 1050$. При этом в IIIкв. 2017 г. стоимость платины может составить 930$, в IV кв. 17 г. – 950$. Ближайшие уровни поддержки в платине – 925-905$, уровни сопротивления – 938-968$. Цены на палладий вырастали к уровню 868$, после чего понизились к уровню 865$. Среднегодовая стоимость палладия в 2017 г. составит 811$, в 2018 г. – 849$. При этом в 3 кв. 2017 г. стоимость палладия может составить 835$, в 4 кв. 17 г. – 825$. По оценкам аналитиков, дефицит на рынке палладия в ближайшие годы сохранится. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 860-830$, уровни сопротивления – 867-880$. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте