"Открытие Брокер" : Рубль предпринял атаку на доллар на фоне дорожающей нефти

К 15:23 (мск) индекс ММВБ – 1951,44 п. (-0,39%), а РТС – 1041,64 п. (+0,22%). К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. Бумаги «ФСК ЕЭС» (-5,6%) и «Сургутнефтегаз» (-1,66%) торговались первый день без дивидендов. Акции АФК «Система» (-2,8%) продолжают снижаться на новостях о техническом дефолте по кредитным обязательствам компании. Кроме того, рейтинговое агентство S&P поместило рейтинги «Системы» на пересмотр с негативным прогнозом. РДР «РусАл» (-1,87%) находились под давлением как новостях о рекордных объёмах производства алюминия в Китае, так и на сообщениях самой компании о свёртывании программы «РДР» с 17 августа. Лучшую динамику на рынке демонстрировали бумаги: «Распадская» (+2,19%), «Мосэнерго» (+2,11%), «Мечел» (+1,71%). Укрепление рубля негативно сказывалось на бумагах большинства нефтяников и металлургов:

«ЛУКОЙЛ» (-0,95%), ГМК «Норникель» (-0,42%), ММК (-0,71%). «М.Видео» (+0,46%) отчиталась о росте выручки в I полугодии на 0,6%. В целом снижение рублёвого индекса не носит какой-либо угрожающего характера и в большей степени отражает реакцию на изменение курса рубля при отсутствии иных идей для движения.

Сам же рубль демонстрировал укрепление и попытки подойти к отметке 59 за доллар на фоне слабости последнего на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2895 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 9,23%, недельная и месячная ставки остались на уровне 9,23%. Таким образом, можно говорить, что спрос налогового периода повысил потребность в краткосрочной ликвидности. Впрочем, существенного дефицита на рынке не ожидается, а с учётом предстоящих дивидендных перечислений налоговые платежи пройдут почти незамеченными.

Более того, нерезиденты могут более активно скупать валюту на получаемые средства, что сдержит отечественную валюту от сильного укрепления. К слову говоря, во вторник коллеги по сырьевому цеху демонстрировали заметно более сильное укрепление против доллара США, чем рубль. К 15:23 (мск) USD/RUB – 59,02 (-0,52%), EUR/RUB – 68,172 (+0,02%).

Европейские индексы преимущественно снижались на фоне укрепления евро, что может быть невыгодным для экспортёров. Естественно, что основное давление испытывали европейские автомобилестроители: BMW (-1,34%), Daimler AG (-1,21%), Renault SA (-1,33%). Сектор добывающих компаний оказался худшим, прервав полосу роста в течение шести сессий подряд: Anglo American (-1,94%), BHP Billiton (-1,21%), Rio Tinto (-1,76%). Бумаги Ericsson обвалились более чем на 8% на слабом квартальном отчёте, который оказался хуже ожиданий. Иная картина наблюдалась в Великобритании, где FTSE 100 пытался расти на фоне слабеющего фунта. Инфляция в Соединённом королевстве снизилась в июне до 2,6% (по сравнению с 2,9% в мае). Более того, за месяц индекс потребительских цен не изменился. Это существенно снижает вероятность скорой реакции Банка Англии в виде повышения ставки. Индекс текущих условий ZEW Германии снизился в июле до 86,4 с 88,0 в июне, а экономических настроений упал до 17,5 с 18,6. Вполне вероятно, что ухудшение берёт своё основание в укрепляющемся евро. К 15:20 (мск) DAX – 12431,78 п. (-1,23%), CAC 40 – 5188,95 п. (-0,79%), FTSE 100 – 7402,38 п. (-0,02%).

Существенных новостей на рынке нефти нет. Котировки получили поддержку со стороны слабеющего доллара, но в остальном поводов для повышения мало. Минэнерго США прогнозирует, что в августе рост добычи в США составит 113 тыс. бар. в сутки и это уже будет восьмой месяц подряд, когда увеличивается добыча. Эквадор официально признался в том, что выполняет свои обязательства по соглашению об ограничении добычи лишь на 60%. Вечером поступит отчёт API по запасам, которые, предположительно, должны снизиться. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут снижения запасов нефти на 3 млн бар., а также сокращения запасов бензина и дистиллятов на 0,5 млн бар. и 0,7 млн бар. соответственно. К 15:20 (мск) Brent – $49,31 (+1,84%), WTI – $47,06 (+1,80%), золото – $1239 (+0,43%), медь – $6005,41 (+0,00%), никель – $9645 (+0,47%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,5% до 94,45. CAD, NZD и AUD укреплялись против американского доллара от 0,85% до 1,8%. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,155 (+0,64%), GBP/USD – $1,301 (-0,33%), USD/JPY – 112,03 (-0,53%).

Американские торги на старте будут отыгрывать корпоративные новости. Так, Bank of America и Johnson&Johnson отчитались лучше ожиданий. Goldman Sachs отчитался лучше ожиданий по прибыли, но выручка от торговых операций оказалась слабее прогнозов. Соответственно, если планы реформ и буксуют, то корпоративный сектор пока поддерживает высокие ожидания рынка. К тому же вероятное повышение ставки ФРС отнесено участниками торгов уже на конец IV квартала. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,1%. Импортные цены США снизились в июне на 0,2%, как и ожидалось, а экспортные упали на 0,2% при ожиданиях нулевой динамики. Если же говорить о российском рынке, то появилась весьма интересная статистика. Среди основных страновых ETF, iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) единственный показал снижение на 8,6%. Лучше всех выступил VanEck Vectors Poland ETF с ростом на 42,3%, а за ним греческий ETF (GREK) с ростом на 38%. Американский ETF на основе S&P 500 (SPY) показал рост лишь на 11%, что позволяет ему занять 36 место из 45. Возможно, что есть смысл задуматься о ставке на сокращение разрыва, выбрав в качестве покупки российский ETF и в качестве продажи наиболее разогретые ETF Польши.

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