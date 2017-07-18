ГК Forex Club: Евро упадет перед Драги

EUR/USD получила неожиданную поддержку со стороны США. Пара добралась до отметки 1,1564.

Все дело в том, что первый законопроект, который так долго продвигал Трамп, провалился: еще два сенатора в США ушли из лагеря сторонников реформы Obamacare. Что это для рынка? Это, прежде всего, вотум недоверия политике президента. Это сомнения по поводу реализации всех остальных обещанных реформ. И это удар по доллару.

Однако мы не стали бы торопиться покупать евро на текущем этапе. Просто потому что впереди у нас заседание ЕЦБ по ставке. И последнее время Марио Драги выступал с большим оптимизмом, что заставило трейдеров думать, что скоро будет свернута программа стимулирования экономики. А это первый шаг к повышению ставок. А это повод покупать евро.

Но ЕЦБ консерватор, и он не любит, когда рынок слишком переоценивает реальность. В этот раз глава центробанка может охладить рынки. И это вызовет масштабные распродажи евро.

Текущие уровни по EUR/USD выглядят привлекательными для продаж, а ближайшая цель может стоять на отметке 1,1440.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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