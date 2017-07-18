Альпари: Индекс ММВБ проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 1930-1965 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник начал торги в «красной» зоне. К настоящему времени ведущие биржевые индексы практически не меняются, в лидерах утренних распродаж фигурируют акции «Сургутнефтегаза» и «Россетей».

Внешний фон к сегодняшней сессии сформировался нейтральным. Американские рынки завершили предыдущие торги без единой динамики, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Сырьевой рынок замер в равновесии. Баррель Brent торгуется утром вокруг $48,43 (+0,02%) в ожидании новой порции статистики по американским запасам энергоносителей.

Сегодня вечером обновленный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов представит API, в среду аналогичный релиз выпустит Минэнерго. Рынок ожидает подтверждения фактов сокращения запасов сырой нефти в этот раз.

Евро/доллар достиг четырнадцатимесячного максимума и вполне способен продолжить восхождение. Основные торги сейчас идут около 1,1520. «Быки» могут поставить целью 1,16 и вплоть до четверга, пока трейдеры не получат новой значимой информации от ЕЦБ, двигаться в эту сторону.

Российский рубль начал очередную июльскую сессию плавным отступлением в парах с иностранными валютами. Доллар США в первый час торгов стоит 59,42 руб. (+0,2%). Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на вторник - 59,10-59,65.

Индекс ММВБ проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 1930-1965 пунктов.

Компания «РУСАЛ» заключила соглашение со «Сбербанком» о закрытии программы российских депозитарных расписок. Программа будет закрыта 17 августа 2017 года. После этой даты операции с РДР на акции «РУСАЛа» будут невозможны за исключением случаев, обусловленных закрытием программы РДР. Кроме того, начиная с 10 августа 2017 года Сбербанк России не будет выпускать или погашать новые РДР на акции компании.

31 августа 2017 года после закрытия программы РДР владельцы расписок получат на свои счета аналогичное количество акций компании (с коэффициентом конвертации 1 РДР = 10 акций), допущенных к торгам на Московской бирже.

Основная цель закрытия программы сконцентрировать торговую ликвидность обыкновенных акций UC Rusal на биржах в Гонконге и Москве. Напомним, что программа РДР запускалась в 2010 году, чтобы обеспечить доступ к торгам акциями компании в Гонконге широкому пулу инвесторов.

На этом фоне расписки «РУСАЛа» выбились в лидеры роста и во вторник на открытии прибавляют около 3%.

Во вторник реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Мостотрест».

Протокол заседания по кредитно-денежной политике представит Резервный Банк Австралии. Данные по инфляции опубликует Великобритания. С речью выступит глава Банка Англии. Индекс экономических настроений и условий ZEW опубликуют в Германии

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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