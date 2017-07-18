ГК Forex Club: Рубль будет стабилен

В начале нового торгового дня российские индексы демонстрируют разнонапрпавленную динамику. ММВБ отыграл утреннее падение и растет на 0,05%. РТС снижается на 0,17%. В лидерах роста группа ЛСР (3,14%), префы Транснефти (1,66%) и депозитарные расписки РУСАЛа (1,43%).

Наиболее сильное падение демонстрируют ФСК ЕЭС (-6,05%), Система (-2,07%) и Сургутнефтегаз (-1,58%).

В целом, российские индексы остаются на одной волне с американскими, фьючерсы на которые демонстрируют весьма сдержанные изменения во вторник утром. Во многом это обусловлено тем, что рынки сомневаются в том, что Трамп, который снова столкнулся с проблемой отмены Obamacare, сможет провести обещанную налоговую реформу. Кроме того, нефть так и не смогла развить восходящее движение. Котировки Brent удерживаются в районе уровня 48,25.

Ключевым фактором давления на энергоноситель по-прежнему выступают опасения относительно достижения баланса спроса и предложения на мировом рынке. Ведь в США и странах ОПЕК фиксируется рост добычи. Сегодня рынок будет следить за данными по запасам в США от API, а в среду аналогичным отчетом от Минэнерго США. Признаки дальнейшего падения запасов все же могут подтолкнуть котировки вверх в район уровня 50 долларов за баррель по Brent. На этом фоне и ММВБ может попытаться вернуться к сопротивлению 1973.

Рубль остается под влиянием динамики цен на нефть. Утром пара USD/RUB достигала отметки 59,39. Но стабилизация цен на нефть сдержала дальнейшее ослабление. Кроме того, рубль сейчас получает умеренную поддержку со стороны начинающегося в России налогового периода. Компании-экспортеры продают часть валютной выручки, что повышает спрос на рублевую ликвидность. Таким образом, по паре USD/RUB наиболее вероятным выглядит диапазон 58,40 – 60,00.

Ирина Рогова, аналитик

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