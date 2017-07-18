ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Цены нефти накапливают силы для следующих решительных движений

Цены нефти и нефтепродуктов в понедельник немного снизились. Из воздействовавших факторов можно отметить наблюдающийся разброд мнений стран ОПЕК+ перед заседанием мониторингового комитета. Сюда можно отнести заявление министра нефти Эквадора Карлоса Переса, который сказал, что его страна, столкнувшаяся с проблемой нехватки финансовых средств и сложной экономической ситуацией, не может дальше выполнять свою договоренность с ОПЕК о сокращении добычи нефти на 26 тысяч баррелей в день.

Перед заседанием мониторингового комитета (24 июля) увеличивается число заявлений, указывающих на трудности исполнения нефтепроизводителями принятых ими обязательств. Напомним, что соглашение о снижении добычи было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия, свободные от обязательств по снижению добычи, уже значительно повысили уровни добычи осени 2016 года. Так, согласно последнему отчету ОПЕК добыча этих двух стран выросла в июне еще на 0,2237 mb/d по отношению к маю. Ливия намерена к концу июля довести добычу с нынешних примерно 0,83 mb/d до 1mb/d. В то время как в среднем за 2015-2016 годы ее добыча составляла лишь около 0,4 mb/d, а в марте 2016 года опускалась ниже 0,3 mb/d. Нигерия увеличила добычу с 1,511 mb/d в первом квартале 2017 года до 1,733mb/d в июне текущего года.

Кроме стран ОПЕК+ существенный вклад в динамику балансов спроса и предложения и со стороны многих других добывающих стран. Так, добыча нефти в Китае в июне выросла до 3,94mb/d с 3,83 mb/d в мае. Однако долгосрочно там продолжается тренд на снижение добычи. (По данным ВР Китай в 2015 году добывал 4,3 mb/d, в 2016 уже лишь 3,99 mb/d). ОПЕК прогнозирует, что добыча нефти в Китае продолжит снижаться и через год опустится до 3,75 mb/d.

К сожалению, реальная картина суммарных балансов спроса и предложения запаздывает на несколько месяцев. Зато с подобным запозданием можно с относительной достоверностью говорить о происходящих трендах. Так, хорошей опорной точкой динамики балансов являются оценки ОПЕК о снижении на 100 mb в первой полугодии 2017 года мировых резервов нефти в хранилищах.

Но рынок, не дожидаясь запаздывающих данных, постоянно пытается интегрировать в динамику цен самые свежие последние данные по запасам, добыче и спросу. Именно поэтому перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+ рынок будет пристально следить за тем, что же происходит с добычей нефти в США. Оно и понятно: быстрый рост добычи нефти в США является основной альтернативой сдерживанию добычи со стороны стран ОПЕК+. А пока на рынке обсуждают прогнозы опрошенных агентством Bloomberg по недельному снижению запасов нефти в США на 3,6 mb.

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