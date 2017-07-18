ГК Forex Club: НЕФТЬ: добыча в Ливии достигла четырехлетних максимумов

Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно с начала недели по мере того, как рост добычи в Ливии нивелирует позитив, связанный с увеличением прогнозов по мировому спросу.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 18 июля в 10:00 по московскому времени торговались на уровне 48,43 доллара за баррель, потеряв с открытия недели 1,2%. Американский эталон WTI находился в районе 46,21, подешевев за этот период на 0,9%.

Международное энергетическое агентство повысило прогнозы по потреблению нефти на 2017 год на 100 тысяч баррелей в сутки до 1,3 миллиона на прошлой неделе. В Ливии фиксируется рост добычи до 1,1 миллиона баррелей в сутки, максимального значения с середины 2013 года.

До начала гражданской войны Ливия добывала около 1,6 миллиона баррелей в сутки. На момент подписания соглашения по сокращению добычи в ноябре 2016 года она производила 650 тысяч баррелей в сутки и по решению картеля была исключена из списка стран, которые должны были сокращать добычу. С этого момента добыча там приросла на 450 тысяч баррелей в сутки. Это довольно неожиданно для рынка и есть некоторое непонимание, чего ожидать от нее дальше. Выход на добычу в дореволюционном масштабе может задержать достижение целей ОПЕК+ минимум на полгода.

Ливию пригласили на встречу мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится 24 июля в Санкт-Петербурге. Там будет обсуждаться возможность ограничения добычи с ее стороны. Закончатся ли переговоры успехом сказать пока трудно. Однако, Ливия также заинтересована в более высоких ценах на нефть. Если она и не будет сокращать добычу, то может согласиться на заморозку на текущем уровне.

В целом, сейчас на рынке сложился несколько противоречивый новостной фон, который соответствует тому, чтобы котировки Brent притормозили рост, начавшийся с середины июля. Если данные по запасам в среду сильно не удивят, то в ближайшую неделю они продолжат колебания в диапазоне 47-50 долларов за баррель. В более долгосрочной перспективе диапазон 45-55 со среднегодовым значением 50 долларов за баррель видится как справедливый для текущего состояния спроса и предложения.

Валерий Полховский, аналитик

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