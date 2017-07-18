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mfd.ruАналитикаКомментарии18 июля 2017 г.Банк "Глобэкс": Obamacare поможет рублю
сегодня
10:33

Банк "Глобэкс": Obamacare поможет рублю

Индекс ММВБ откроется несущественным снижением вслед за азиатскими фондовыми индексами и фьючерсами на европейские аналоги. Рубль окрепнет к доллару из-за ослабления последнего к евро на 0,5% до 1,153, это реакция на отказ сенаторов-демократов голосовать за изменение в стране системы медицинской помощи Obamacare. Согласно опросу агентства Bloomberg, прогнозируется снижение запасов сырой нефти за прошлую неделю, что ободрит товарных спекулянтов, и цены на «черное золото» стабилизируются. На российском рынке инвесторы будут искать дивидендные истории, и вероятно, произведут оценку облигационных портфелей после технического дефолта АФК «Система».

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