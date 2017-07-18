Открытие Брокер: Слабая нефть не позволит рассчитывать на позитивный старт торгов

По итогам торгов 17 июля индекс ММВБ - 1959,11 п. (-0,08%), РТС -1039,34 п. (-0,47%). Утро на рынке проходило под аккомпанемент сильной китайской статистики. Соответственно, на старте дня покупатели были сильнее продавцов, но уже к середине сессии позитивный эффект прошёл. Поворотной точкой стали новости о том, что АФК «Система» (-2,52%) объявила технический дефолт по кредитным обязательствам в связи с арестом принадлежащих корпорации активов по иску «Роснефти». Акции «Мостотреста» (-8,26%) торговались первый день без дивидендов. Более позитивно день сложился для компаний, связанных с производством стали и угля, что частично можно объяснить китайской статистикой, хотя она также говорит о рекордном производстве алюминия и стали в июне. Тем не менее небольшое ослабление рубля почти всегда приветствуется покупателями металлургов: ММК (+4,89%), «РусАл» РДР (+3,88%), «Распадская» (+2,17%), «Кузбасская топливная компания» (+2,12%), Polymetal (+1,66%). Слабее торговались бумаги нефтяников, так как на рынке нет уверенности в дальнейшем росте котировок нефти. Некоторое давление испытывал сектор энергетики: «Россети» (-2,73%), «Мосэнерго» (-1,76%), «ФСК ЕЭС» (-1,75%). Стоит также отметить ряд новостей. ФАС выдало предупреждение федеральным операторам о том, чтобы они внесли изменения в тарифы, которые фактически должны ликвидировать роуминг. Однако бумаги самих операторов почти не отреагировали на данное сообщение. Кроме того, 8 крупнейших банков страны вышли из Ассоциации российских банков, выразив недоверие руководству организации. Возможно, что они сформируют новый отраслевой союз, который позволит им защищать свои интересы. В целом торги проходили на пониженных объёмах, что не отменяет возможность похода к отметке 2000 пунктов, хотя сделать это будет весьма сложно на фоне предстоящих значимых дивидендных отсечек. И немного макроэкономики. Рост промышленного производства в РФ составил 3,5% в июне по сравнению с 5,6% в мае.

Рубль слабел против основных конкурентов. Частично он повторял динамику своих коллег по сырьевому цеху на глобальном рынке. Однако для небольшого отступления есть и свои поводы. В частности, нефть не смогла продолжить победную серию из нескольких дней роста. Нерезиденты продолжают выводить средства из фондов, инвестирующих в российские активы. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 12 июля, эти фонды потеряли ещё $25,1 млн по сравнению с оттоком в $29,4 млн неделей ранее.

И, наконец, перспективы спекулятивной игры на ОФЗ пока остаются туманными, хотя регулятор продолжает подчёркивать возможность достижения целевого уровня. В 16-ом выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» говорится о том, что инфляционные ожидания участников финансового рынка оставались вблизи целевого уровня ЦБ РФ.

Ожидания по ставке на конец года почти не изменились, а ослабление рубля было вызвано негативными внешними факторами и сокращением спроса иностранных инвесторов на российские активы. Однако сразу вспоминается то, что инфляционные ожидания населения повысились в июне вместе с ослаблением рубля и разгоном инфляции до 4,4%. Поэтому вероятность снижения ставки на заседании ЦБ РФ 28 июля довольно низкая.

Соответственно, рынок ОФЗ остаётся интересным лишь своей доходностью, но не спекулятивными ожиданиями сокращения этой доходности. К вечеру понедельника доллар укреплялся до 59,335 рублей, а евро до 68,157 рублей.

Американские индексы завершили день незначительными изменениями. Начинались торги на фоне неприятных новостей. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился до 9,8 в июле с 19,8 в июне. Однако американские инвесторы пока не обращают на статистику должного внимания, поскольку на текущей неделе отчитается 68 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. В частности, ожидаются отчёты Bank of America (-0,78%), Goldman Sachs (+0,29%), General Electric (+0,15%) и Microsoft (+0,78%). Между тем, на валютном рынке и на рынке казначейских обязательств настроения говорят о том, что участники оценивают вероятность ещё одного повышения ставки ФРС до конца года ниже 50%. Доходность 10-летних казначейских обязательств США сократилась до 2,314%. Доллар оказался под давлением и упал до 10-месячного минимума против основных конкурентов, завершив день по индексу на уровне 94,90. По итогам торгов DJIA – 21629,72 п. (-0,04%), а S&P 500 – 2459,14 п. (-0,01%).

Азиатские рынки продолжили американское уныние. Становится все более ясным то, что конфликт законодательной и исполнительной власти в Вашингтоне не позволяет рассчитывать на реформу здравоохранения, да и реализация прочих реформ, о которых объявлял Д. Трамп, остаётся под вопросом. Системная политика будет мстить несистемному Д. Трампу за смелость стать главой государства. Два сенатора республиканца выступили против демонтажа Obamacare, что фактически делает невозможным принятие новой реформы. Если же говорить о движениях на рынках, то иена укрепилась почти до 112,0 за доллар, что оказывало давление на японский рынок. Инфляция в II квартале в Новой Зеландии оказалась ниже ожиданий (1,7% по сравнению с 2,2% в I квартале), а в Австралии протокол заседания Резервного Банка показал неготовность регулятора к изменению ставки на фоне замедления роста потребительской инфляции. Китайский рынок находится под тяжестью ожиданий ужесточения регулирования инвестиционной деятельности. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3165,01 п. (-0,36%), Nikkei 225 – 19985,07 п. (-0,66%).

Нефть на азиатских торгах вновь демонстрировала неуверенность. В качестве свежего доказательства низкой дисциплины в OPEC можно обратить внимание на заявления из Эквадора. Данная страна должна была снизить добычу на 26 тыс. бар. в сутки, но из-за проблем с бюджетом сокращение реализуется лишь на 60%. Слабый доллар пока не помогает золоту. Резервы SPDR Gold Trust сократились в понедельник ещё на 1,8 тонн до 827,07 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $48,35 (-0,14%), WTI – $46,15 (-0,17%), золото – $1237,1 (+0,28%), медь – $5994,39 (-0,18%), никель – $9580 (-0,21%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 94,56. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,152 (+0,39%), GBP/USD – $1,309 (+0,29%), USD/JPY – 112,13 (-0,44%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

-в 11:30 (мск) – инфляция в Великобритании, -в 12:00 (мск) – индексы текущих условий и экономических настроений ZEW Германии, -в 15:30 (мск) – цены импорта и экспорта США, -в 16:30 (мск) – выступление управляющего Банка Англии Марка Карни, -в 23:30 (мск) – отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Ситуация в Азии не располагает к тому, чтобы на российском рынке утро прошло в оптимизме. Нефть вновь снижается, слабеет и доллар. Переговоры по вопросу дипломатической собственности между РФ и США завершились без результата. Соответственно, можно ждать, что на старте сессии будут преобладать распродажи, хотя рубль и будет оставаться достаточно стабильным. Без дивидендов будут торговаться бумаги «ФСК ЕЭС».

Другая аналитика