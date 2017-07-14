Альпари: Индекс ММВБ проведет последнюю торговую сессию этой недели в диапазоне 1940-1965 пунктов

Российский рынок ценных бумаг в пятницу открылся неоднородно и очень быстро скатился в отрицательную зону. К настоящему времени ведущие отечественные индексы отступают в среднем на 0,2%, список утренних аутсайдеров возглавляют привилегированные акции «Мечела» и акции «Полюс Золота». С повышением торгуются бумаги «Русала» и «ИСКЧ».

Сегодня реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Аэрофлот». Производственные результаты за 2 квартал 2017 года представит «НЛМК», операционные результаты I за полугодие 2017 года опубликует «ДИКСИ».

Внешний фон к сегодняшней сессии сложился разнонаправленным. Американские рынки закрыли предыдущие торги ограниченными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете снижается. Цены на нефть держатся в «красном» на фоне избыточных покупок сырья ранее. Баррель Brent торгуется по $48,21 (-0,4%). Сегодня вечером будут опубликованы недельные данные по количеству буровых установок в США, которые определят динамику рынка в понедельник.

Евро/доллар стабилизировался выше 1,1420 к пятнице. Комментарии главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о том, что инфляционный спад окажется непродолжительным, поддержали позиции доллара, но ненадолго. Рынок так и не определился, насколько сильно он верит в еще одно повышение процентной ставки Федрезервом до конца текущего года, а отсутствие доверия - минус для доллара. Отсутствие четких сроков сокращения баланса также разочаровывает инвесторов.

Российский рубль слегка отступает в парах с иностранными валютами в первый час пятничных торгов. Доллар США стоит 59,93 руб. (+0,2%). Вероятный диапазон движения пары доллар/рубль на финал недели - 59,70-60,65.

На международной финансовой арене сегодня обсуждают намерения Украины выйти на внешний долговой рынок в 2018 году и снижение кредитного рейтинга Чили агентством S&P.

Агентство Standard & Poor's в четверг понизило суверенный рейтинг Чили с АА- до А+, прогноз по рейтингу улучшен с «негативного» до «стабильного». Эксперты агентства отмечают слабый экономический рост в стране и сокращение доходов бюджета. Действительно в последнее время экономический рост в Чили замедлился на фоне падения цен на медь, основного экспортного товара страны. Так, цены на данный металл начали свое падение еще в 2011 году и за 6 лет упали почти в два раза, 4,5 долларов за фунт до 2,6 долларов.

Однако уже в следующем году агентство прогнозирует ускорение темпов роста экономики, который должен составить не менее 2%.

Украина планирует разместить еврооблигации на сумму $2 млрд в 2018 году, об этом сообщил Национальный банк страны. Таким образом, банк планирует получить приток капитала. Тем не менее, в 2019 году страна должна будет произвести пиковые выплаты по долговым обязательствам госсектора, что негативно повлияет на поступления по финансовому счету.

С каким номиналом и по какой ставке будут размещаться облигации Украины не известно, но с уверенностью можно сказать, что заем не будет дешевым. Так, по уже выпущенным еврооблигациям ставка по купону варьируется от 14,5% до 17%. Экономическая и политическая нестабильность в стране, а также рост долговой нагрузки ограничивает пул инвесторов, без гарантий западных кредиторов спрос на долговые бумаги Украины может быть не высоким.

Индекс ММВБ проведет последнюю торговую сессию этой недели в пределах отметок 1940-1965 пунктов. Выпадение части дивидендных бумаг из состава индекса вряд ли позволит рублевому индикатору сегодня существенно подняться.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента

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