ГК Forex Club: Рубль нашел краткосрочную поддержку

В последний рабочий день недели российские индексы демонстрируют рост. ММВБ добавляет 0,29%. РТС повышается на 0,35%. В лидерах роста депозитарные расписки РУСАЛа (3,39%), Уралкалий (1,1%) и Сбербанк (1,04%).

Наиболее сильное падение демонстрируют Банк Санкт-Петербург (-4,42%), СОЛЛЕРС (-2,33%) и РусГидро (-1,22%).

Российский ММВБ продолжает постепенный рост к уровню 1973. Движения сдержанные, поскольку явных позитивных катализаторов на текущем этапе нет. Умеренную поддержку бенчмарк получает на фоне стабилизации цен на нефть в районе недельных максимумов.

Brent остается под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, рынок всерьез обеспокоен проблемой достижения сбалансированности спроса и предложения, в том числе на фоне роста добычи в США и нормализации этих процессов в Ливии и Нигерии. С другой, в Штатах фиксируется рекордное с сентября падение коммерческих запасов, а ОПЕК говорит о том, что Нигерия и Ливия все же могут быть вовлечены в паны по выполнению соглашения о сокращении добычи энергоносителя. Кроме того, рынок позитивно воспринимает прогнозы МЭА по повышению мирового спроса на нефть в 2017 году. На этом фоне высока вероятность сохранения диапазона 45 – 50 долларов за баррель по марке Brent. И к концу дня не стоит исключать возможность падения в его пределах, если данные от Baker Hughes отразят очередную неделю роста числа работающих буровых установок.

Рубль смог вернуться ниже уровня 60 за доллар. Котировки пары USD/RUB снизились к уровню 59,70. В поддержку российской валюты выступает стабилизация цен на нефть. Помимо этого осторожную риторику Джанет Йеллен рынок воспринял как подтверждение предположения о том, что повышения ставки в сентябре ждать не стоит. Кроме того, в России близится начало налогового периода, когда компании-экспортеры будут продавать часть валютной выручки. Сегодня помимо нефти внимание пары привлекут данные по инфляции и розничным продажам в США. Если показатели выйдут слабее ожиданий, это станет дополнительным фактором давления на пару, что позволит ей продолжить откат к отметке 59,00.

Ирина Рогова, аналитик

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