Открытие Брокер: Неделя была насыщена публикациями статистики по рынку нефти

Во вторник, 11 июля, вышел регулярный отчет EIA, 12 июля ежемесячный взгляд на рынок выпустила ОПЕК, а 13 июля свои данные представило Международное энергетическое агентство. Помимо этого, заметное влияние на рынок оказала еженедельная публикация данных по запасам жидких углеводородов в США от API и запасам/уровню добычи в США от EIA.

Котировки фьючерсов на основные сорта нефти на вышеприведенную серию публикаций отреагировали подъемом в пределах 6%, но ближе ко второй половине недели данный рост был примерно наполовину «съеден» коррекцией. На момент публикации обзора нефть марки Brent котировалась вблизи $48 за баррель.

Фактором поддержки цен на «чёрное золото» выступили ожидания игроков рынка относительно дальнейшего роста потребления в среднесрочной перспективе. Кроме того, котировки поддержит возможное ускорение темпов роста глобальной экономики во главе с относительно низкоэнергоэффективными экономиками Индии и Китая. В 2017 году ОПЕК ожидает роста глобального потребления нефти на 1,27 млн барр. в сутки до 96,4 млн барр. Также важную поддержку рынку оказало заметное ограничение глобальной добычи на фоне реализации странами ОПЕК+ продлённого до весны 2018 года соглашения. По данным Reuters, в июне выполнение условий глобального пакта ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи составило 96%. При этом негативным с точки зрения ценообразования фактором выступил неожиданный рост производства нефти в Ливии и Нигерии, которые не ограничены соглашениями ОПЕК+. Локально, в том числе из-за специфики логистики поставок и тенденций разработки месторождений, эти и некоторые другие производители негативно повлияли на глобальный баланс спроса и предложения. На этом фоне в июне производство внутри ОПЕК возросло на 393,5 тыс. барр. в сутки (по сравнению с маем) и составило 32,6 млн барр. Само собой, определённое беспокойство вызывает и рост буровой активности в США с параллельным этому процессом наращивания добычи, в том числе на местных сланцевых месторождениях.

Обилие статистики провоцирует волатильность, сохраняем прежний взгляд на рынок

Нестабильность нефтяных котировок отражает в себе попытки поиска хрупкого баланса между негативными для котировок краткосрочными факторами, связанными с ростом добычи в отдельных странах, и позитивными для ценообразования среднесрочными факторами, обусловленными повышением глобального спроса, летне-осенней сезонностью потребления и продлёнными соглашениями ОПЕК+ о сокращении добычи.

Мы по-прежнему считаем, что до конца 2017 года рынок нефти переключит свое внимание на позитивные среднесрочные факторы, связанные с формированием дефицита. Согласно базовому сценарию, сорт Brent к концу 2017 года будет стоить в районе $54 за баррель.

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