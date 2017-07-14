ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом в пределах 0,1%

Американские индексы в четверг выросли в ожидании квартальной отчетности крупнейших банков и благодаря заявлениям главы ФРС Дж.Йеллен в Конгрессе США. S&P 500 прибавил 0,19%, Dow Jones - 0,1%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – 0,21%. Сегодня фьючерсы на американские торгуются около нуля. S&P 500 снизился на 0,04%, Dow Jones – 0,00%, Nasdaq потерял 0,08%.

Нефтяные котировки в четверг выросли благодаря отчету Международного энергетического агентства. Brent подорожала на 1,42% до $48,42, а WTI - на 1,3% до $46.08. Сегодня нефть стабильны. Brent опустилась на 0,04% до $48,4 за баррель, цена WTI не изменилась. Цены на базовые металлы сегодня растут. Алюминий прибавил 0,26%, медь - 0,03%, никель - 0,98%.

Азиатские рынки сегодня двигаются разнонаправленно. Nikkei225 повысился на 0,2%, KOSPI – на 0,1%, австралийский индекс ASX All Ordinaries – на 0,4%, китайские индексы снижаются: Shanghai Composite опустился на 0,2%, Hang Seng почти не изменился.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США опубликуют данные о динамике потребительских цен, об объеме розничных продаж, об изменении промышленного производства в июне, данные о запасах товаров на складах в мае, а также предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за июль. В Японии обнародую данные об объеме промышленного производства.

В России сегодня Дикси и НЛМК опубликуют операционные результаты за I пол. 2017 года. КТК проведет заседание совета директоров Аэрофлот закроет реестр под дивиденды за 2016 год.

Мы ждем нейтрально открытия российского рынка с ростом в пределах 0,1% на фоне стабилизации цен на нефть.

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