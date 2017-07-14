Открытие Брокер: Перед стартом торгов сложился достаточно позитивный внешний фон

По итогам торгов 13 июля индекс ММВБ – 1959,91 п. (+0,28%), РТС - 1029,89 п. (+0,41%). Торги прошли на достаточно хороших объёмах. В течение дня продавцы и покупатели попеременно владели инициативой, следуя за нефтью и курсом рубля. Главной новостью четверга стало слияние бизнесов службы заказов "Яндекс.Такси" (акции "Яндекса" прибавили 16,33%) и Uber в России и ряде стран СНГ. Yandex будет владеть 59,3% акций новой структуры. Бумаги «Аэрофлота» (-6%) торговались первый день без своих высоких дивидендов. Агентство Fitch повысило рейтинг ММК (-1,42%) до “BBB-“ со стабильным прогнозом. Глава ЦБ Э. Набиуллина в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге заявила о том, что российские банки удвоили прибыль в I полугодии до 770 млрд рублей, но, похоже, рынок ожидал большего: Сбербанк (-0,57%), ВТБ (-0,45%). Впрочем, по бумагам Сбербанка уже напрашивалась коррекция, так как они были сильно перегреты. «Газпром» (+0,54%) получил одобрение от Финляндии проекта «Северный поток-2». Секторы нефти и газа, а также металлурги преимущественно завершили день в минусе на фоне попыток рубля укрепиться. К закрытию лидерами и аутсайдерами дня стали: «Аптеки 36,6» (+5,04%), ТМК (+4,32%), привилегированные акции «Транснефти» (+2,94%), «Россети» (+2,64%), а также «Башнефть» (-3,06%), «Газпром нефть» (-2,28%), «Кузбасская топливная компания» (-1,58%). В целом очередное закрытие дня выше 1950 пунктов по ММВБ позволяет надеяться на то, что и в пятницу «быки» удержат свои позиции, что повышает перспективы движения в сторону 2000 пунктов в ближайшие дни.

Рубль провёл весьма волатильный день. В начале дня ещё были попытки его ослабить, которые усилились вместе с движением нефти ниже $47,5 за баррель Brent. Однако к вечеру ситуация выправилась и национальная валюта пошла в мощную атаку против конкурентов. Естественно, что этому способствовали и новости из корпоративного сектора, но они были далеко не главными. В рамках Международного финансового конгресса министр экономического развития М. Орешкин говорил о том, что в РФ начался новый цикл роста экономики, характеризуемый низкой инфляцией. К осени он ожидает роста кредитной активности банков, что ещё более позитивно скажется на экономике. Как минимум, заявления на конгрессе успокоили рынок относительно кризиса в банковской системе. Кроме того, внешний долг РФ на 1 июля вырос до $529,6 млрд, что на $15,5 млрд больше уровня в начале года. Однако рост этот во многом обеспечен заимствованиями государственных субъектов и ряда секторов экономики, а вот банковские организации, напротив, сократили свои обязательства на $5,7 млрд (-4,8%). Атаку на американский доллар также предприняли CAD, AUD и NZD, которые укреплялись от 0,2% до 0,85%. Соответственно, усилия отечественной валюты вполне укладывались в общемировые тенденции. И не будем забывать, что во второй половине месяца начнутся налоговые платежи, что уже оказывает влияние на стоимость заимствований в банковской системе. К вечеру четверга доллар слабел на 0,3% до 59,822, а евро – на 0,46% до 68,18.

В рамках американского отрезка торгов произошло довольно много интересного. Председатель ФРС Джанет Йеллен выступила перед банковским комитетом Сената и подтвердила ранее сделанные заявления. Президент ФРБ Далласа Р. Каплан подверг сомнению необходимость повышения ставки без более внятного движения инфляции к целевому уровню ФРС. Однако главным источником новостей стал президент ЕЦБ Марио Драги. Wall Street Journal пишет о том, что впервые за три года он намерен посетить симпозиум в Джексон Хоул, где может объявить о свёртывании программы покупки активов. До сих пор на неё выделяется 60 млрд евро в месяц. Подобная возможность немедленно привела к росту доходности по европейским бондам, но и американские казначейские обязательства также подверглись давлению, доходность по 10-летним бумагам выросла до 2,348%. Между тем, Dow Jones завершил очередной день с рекордом. Цены производителей США выросли в июне на 2% по сравнению с 2,4% в мае. Core PPI также замедлился до 2,0% с 2,1% в мае. Однако банки уже не реагируют на перспективы повышения ставки, так как в пятницу уже начнётся публикация их отчётности: Bank of America (+1,11%), Citigroup (+0,15%), J.P. Morgan (+0,64%). Рост показали и бумаги IT-сектора за редкими исключениями вроде перегретых акций AMD (-5,32%). По итогам дня DJIA – 21553,09 п. (+0,1%), а S&P 500 – 2447,83 п. (+0,19%).

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Центральные банки постепенно меняют свою денежную политику в сторону ужесточения, но основным поводом для этого служит вполне устойчивый экономический рост.

Соответственно, для азиатских экспортёров сильные экономики США и Европы обещают устойчивые поставки товаров. В пятницу оптимизму также способствовала нефть, которая подорожала до $48,5 за баррель Brent. Иена слабела до 113,45 за доллар, что помогало японским акциям. Промышленное производство в Японии снизилось за май на 3,6% при ожиданиях сокращения на 3,3%. На китайском рынке оптимизм был подпорчен очередными заявлениями президента США Д. Трампа по поводу того, что он рассматривает варианты введения новых тарифов и квот, чтобы решить проблему стального демпинга из Китая и других стран. К 8:40 (мск) Shanghai Composite - 3216,11 п. (-0,06%), Nikkei 225 - 20138,68 п. (+0,19%).

Новостей по нефти на текущей недели было весьма много. Накануне рынок все же нашёл в себе силы отреагировать на рост китайского импорта нефти до 8,55 млн бар. в сутки в I полугодии, что на 13,8% больше, чем в аналогичный период год назад. Международное энергетическое агентство отметило рост спроса на нефть в Германии и США. Между тем, глобальная добыча в июне расширилась на 720 тыс. бар. в сутки, а уровень дисциплины выполнения соглашения по сокращению добычи упал в OPEC до 78%. Тем не менее МЭА повысила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 100 тыс. бар. до 98,0 млн бар. в сутки. Если же учитывать, что в июне МЭА оценивало мировую добычу в 97,46 млн бар. в сутки, то можно рассчитывать на естественную балансировку рынка в I полугодии. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust снизились на 3,55 тонн до 828,84 тонн. Смещение политики центральных банков в сторону повышения ставок и свёртывания количественных программ будет оказывать на золото долгосрочное давление.

В условиях сдержанной инфляции и роста ставок жёлтый металл теряет часть своей актуальности. К 9:00 (мск) Brent - $48,44 (+0,04%), WTI - $46,11 (+0,07%), золото - $1217,1 (-0,02%), медь - $5895,18 (+0,47%), никель - $9270 (+0,65%), палладий - $857,5 (+0,32%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 95,50. К 9:00 (мск) EUR/USD - $1,141 (+0,09%), GBP/USD - $1,296 (+0,14%), USD/JPY - 113,36 (+0,07%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 11:00 (мск) – инфляция в Италии,

- в 15:30 (мск) – потребительская инфляция в США, а также розничные продажи,

- в 16:15 (мск) – промышленное производство в США,

- в 16:30 (мск) – речь президента ФРБ Далласа Р. Каплана,

- в 17:00 (мск) – индекс потребительской уверенности университета Мичигана,

- в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Начало дня на российском рынке акций может быть достаточно позитивным, так как внешние площадки не предлагают существенных поводов для беспокойства. Разве только очередные американские меры по ограничению стального импорта испугают инвесторов инвестировать в бумаги металлургов. Для рубля ситуация уже не столь спокойная. Если в ЕЦБ начнут сворачивать стимулы и повышать ставки, то это непосредственно касается и российской валюты. Впрочем, все это ещё дела далёкого будущего.

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