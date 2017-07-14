Альпари: Доллар может начать движение к 58,75 руб.

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,25 коп. (-0,30%), до 59,82 руб., курс евро – на 31,75 коп. (-0,46%), до 68,18 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (-15,0%), евро/рубль – 427,2 млн евро (+9,8%).

Центральный банк России с 14 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 43,91 коп., до 60,1836 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,8139 руб., что ниже предыдущего дня на 63,55 коп.

Вчерашняя торговая сессия по курсу рубля закрылась ростом. Рубль получил поддержку от повышения цен на нефть на 2,9%, роста индекса государственных облигаций России (RGBI) на 0,12%, а также заявлений министра экономики Максима Орешкина.

Цены на нефть марки Brent восстановилась до $48,50, после её снижения до $47,15 во время публикации июньского доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Министр экономики Максим Орешкин на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявил, что осень 2017 года может оказаться позитивным моментом для развития российской экономики. Он считает, что начался новый цикл экономического роста и выразил уверенность, что нас минуют девальвационные скачки, как в 2014 году.

С начала июля курс рубля снижался к доллару США на 3,74%, до 60,99 руб., к евро – на 4,17%, до 69,81 руб. К настоящему времени он отыграл более 50% потерь за этот месяц. По итогам четверга курс доллара закрылся на уровне 59,82 руб. (-0,30%), курс евро – на 68,18 руб. (-0,46%).

Сегодня утром на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,33. Ситуация на нефтяном рынке остается недопрядённой, что привносит некоторую нервозность участникам валютного рынка. Цене удалось оттолкнуться от недельных минимумов вблизи $46.00. Технически ей ничего не мешает вернуться к максимуму $49,87 от 4 июля. Помехи нефтяным спекулянтам в данный момент создаёт дорожающий доллар. Но и в этом случае цена на нефть умудряется расти при текущих условиях.

Баррель Brent располагает потенциалом к росту до $49,87. Если нефть продолжит дорожать, а курс доллар/рубль пройдёт зону поддержки 59,60-59,75 руб., то продавцам доллара откроется дорога к 58,75 руб., евро – к 67,40 руб. На пятницу в качестве целевой зоны можно рассмотреть курс доллара в диапазоне 59,25 – 59,30 руб.

Если нефть останется консолидироваться около отметки $48 за баррель Brent, рублевые пары сохранят боковое движение на текущих уровнях 59,82 руб. за доллар и 68,18 руб. за единицу европейской валюты.

Владислав Антонов, аналитик

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