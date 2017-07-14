ИФК «Солид»: Китайский спрос поддерживает нефтяные котировки

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brentудерживаются выше отметки в $48 за баррель на фоне вышедших данных нефтяной статистики, указавших на высокий спрос на «черное золото» со стороны Китая, который вышел на 1-ое место в мире, обогнав США по объемам импорта нефти по итогам 1-го полугодия.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1959 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а ожидающиеся сегодня экс-дивидендные разрывы в акциях «ФосАгро», «Полюса» и «Детского мира» не окажут на его динамику существенного влияния.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.05% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало понижение котировок акций фармацевтических компаний AstraZeneca (-3.5%), Shire (-2.2%), GlaxoSmithKline (-0.6%) и нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-0.8%), BP (-0.8%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение котировок акций банков Lloyds (+2.1%), Barclays (+1.6%) и телекома BT Group (+4%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг вырос на 0.25% при оборотах торгов немного меньше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции сталепроизводителя ArcelorMittal (+2.3%) и телекома Orange (+1.6%). Немецкий индикатор DAX (+0.12%) прибавил благодаря росту котировок акций Commerzbank (+2.7%), BASF (+0.7%) и Adidas (+1.1%).

Фондовый рынок США в четверг продолжил подъем. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.1%) обновил свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций банка Goldman Sachs (+1.3%) и компании Apple (+1.4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.21% на фоне повышения в цене акций Paypal (+2.4%), Dollar Tree (+1.7%), Biomarin Pharm (+1.7%), Regeneron Pharm (+1.6%) и Alexion Pharm (+1.6%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.19%) также прибавил при оборотах торгов слегка ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+0.6%). Выступившая вчера глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что регулятор намерен сокращать свой портфель активов постепенным и предсказуемым образом так, чтобы этот процесс не привел к дестабилизации рынков.

Рынок акций РФ в четверг прибавил. Индекс ММВБ (+0.28%) вырос при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на рост индекса ММВБ оказали акции «Яндекса» (+16.3%) и «Магнита» (+2.2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.41%) вырос больше благодаря укреплению рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа ожидаемых корпоративных событий отметим запланированную публикацию операционных результатов НЛМК и «ДИКСИ» за 2 квартал, а также квартальные отчеты крупнейших американских банков JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

Другая аналитика